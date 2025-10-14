Home > बिहार > Bihar election news: इधर मैथिली ठाकुर BJP में हुईं शामिल, उधर RJD विधायक ने लालू यादव को दिया झटका

Bihar election news: इधर मैथिली ठाकुर BJP में हुईं शामिल, उधर RJD विधायक ने लालू यादव को दिया झटका

Maithili thakur: बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है इसके साथ ही राजद विधायक भरत बिंद ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 14, 2025 6:43:22 PM IST

बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने राजनीतिक दुनिया में कदम रख दिया है। आज 14 अक्टूबर को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, वहीं राजद के वरिष्ठ विधायक भरत बिंद भी भाजपा में शामिल हुए.  बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई. मैथिली ने अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और अब सियासी गलियारों में उनकी आगामी राजनीतिक यात्रा को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं.

मैथिली भाजपा में क्यों शामिल हुईं

नर्मदा महोत्सव में प्रस्तुति दे रही मैथिली ने कहा कि उनका अपने गृह क्षेत्र से एक विशेष जुड़ाव है और यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाल ही में, मैथिली ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार संगठन प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की, जिससे उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं.

अपने गाँव से शुरुआत करना चाहती हैं मैथिली 

अपने पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछे जाने पर, मैथिली ने संवाददाताओं से कहा कि वह अपने गाँव जाना चाहेंगी क्योंकि उनका उस क्षेत्र से एक विशेष जुड़ाव है. उन्होंने कहा, “वहाँ से शुरुआत करने से मुझे सीखने का भी मौका मिलेगा। लोगों से मिलना, उनसे बात करना… अगर मैं अपने गाँव से शुरुआत करूँगी तो मुझे ज़्यादा समझ आएगी.” हालाँकि मैथिली को भाजपा की पहली सूची में टिकट नहीं मिला, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ा सकती है.

लोक गायिका देश के विकास के लिए तत्पर

आपको बताते चलें कि मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मधुबनी ज़िले के बेनीपट्टी में हुआ था. वह मैथिली संगीतकार और संगीत शिक्षक रमेश ठाकुर और भारती ठाकुर की पुत्री हैं. बेनीपट्टी का प्रतिनिधित्व वर्तमान में बिहार विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा करते हैं. 68 वर्षीय झा ने 2020 में इस ब्राह्मण बहुल सीट पर कांग्रेस की भावना झा को 30,000 से ज़्यादा मतों से हराया था. बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े एक अन्य सवाल पर मैथिली ने कहा कि वह देश के विकास में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार हैं.

