Bihar Chunav 2025: महागठबंधन से तेजस्वी तो NDA से नीतीश हैं सीएम कैंडिडेट, BJP नहीं तो किसने कर दिया एलान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है. वहीं, दूसरी तरफ एनडीए से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा हैं.

By: Sohail Rahman | Published: October 23, 2025 10:35:10 PM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है. ऐसे में अब बिहार में सीधा मुकाबला एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा. ऐसे में अब दोनों के बीच उम्र के फासले को देखें तो तेजस्वी यादव की उम्र अभी 35 साल है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की उम्र 74 वर्ष है. ऐसे में दोनों की उम्र में लगभग 39 साल का अंतर है.

युवा तेजस्वी अनुभवी नीतीश को दे पाएंगे टक्कर? (Will young Tejaswi be able to compete with experienced Nitish?)

एक तरफ जहां बिहार महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार युवा तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से बुढ़े नीतीश कुमार है. लेकिन नीतीश कुमार के पास राजनीति का जितना अनुभव है उतनी तेजस्वी यादव की उम्र नहीं है. ऐसे में अनुभवी और उम्रदराज नीतीश कुमार का युवा और ऊर्जावान चेहरा तेजस्वी यादव कैसे करेंगे ये तो 14 नंवबर को ही पता चल पाएगा.

महिलाओं से लेकर युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रहे तेजस्वी (Tejashwi is trying to woo women and youth)

बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव युवाओं से लेकर महिला वोटरों को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. एक तरफ जहां बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी जीविका दीदियों को पक्की नौकरी देने का वादा कर रहे हैं. और जीविका दीदियों द्वारा लिए गए लोन में ब्याज माफ करने का वादा किया है.

संजय झा ने क्या कहा? (What did Sanjay Jha say?)

इस बीच, एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है. नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे. उन्होंने कहा कि एक परिवारवादी पार्टी कांग्रेस ने दूसरी परिवारवादी पार्टी के व्यक्ति (तेजस्वी यादव) को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया. बिहार की जनता सब बात समझती है. सब जानते हैं कि बिहार में उनका कैसा काम रहा है और नीतीश कुमार ने क्या काम किया है. नीतीश कुमार परिवार को कभी राजनीति में नहीं लाए. बिहार की जनता ने उन्हें (RJD) पूरी तरह से नकार दिया है. चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत से जीतेगी.

