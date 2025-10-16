Bihar Election News: पवन सिंह नहीं तो खेसारी लाल यादव सही, जानिये वह ‘मजबूरी’ जिसकी वजह से चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी स्टार

Khesari Lal Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति में छपरा सीट से अब धमाकेदार मोड़ आया है. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आखिरकार चुनाव मैदान में कूद ही पड़े हैं. पहले उन्होंने कहा था कि इस बार मेरी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब हालात बदल गए और छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव को राजद का टिकट मिल गया है.

तो आखिर क्या वजह बनी कि खेसारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और चंदा देवी पीछे रह गईं? आइए जानते हैं पूरी कहानी

चंदा का टिकट क्यों वापस लिया गया?

राजद ने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को छपरा विधानसभा सीट से टिकट दिया था. हालांकि, अब पता चला है कि चंदा देवी का नाम मतदाता सूची में नहीं है. नतीजतन, अब उनका टिकट खेसारी लाल यादव को दे दिया गया है. खेसारी लाल यादव अब छपरा विधानसभा सीट से राजद के उम्मीदवार हैं.

तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे खेसारी

गौरतलब है कि भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का समर्थन किया है. उन्होंने कहा था, “मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े. मैं उन्हें चार दिनों से मना रहा हूँ. अगर वह मान जाती हैं, तो मैं नामांकन दाखिल कर दूँगा, वरना मैं सिर्फ़ प्रचार करूँगा और भैया (तेजस्वी यादव) को जिताने की कोशिश करूँगा.”

Bihar Election News: क्या नीतीश कुमार को इस बार नहीं है ‘M’ पर भरोसा, BJP की तरह ले लिया फैसला; क्या होगा नुकसान?

खेसारी किसके खिलाफ लड़ेंगे?

एनडीए के सीट बंटवारे में छपरा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई. भाजपा ने इस सीट से छोटी कुमारी को टिकट दिया है. यानी अब छपरा में मुकाबला भाजपा की छोटी कुमारी और राजद के खेसारी लाल यादव के बीच होगा. भाजपा 2010 से लगातार छपरा सीट जीतती आ रही है. 2020 में भाजपा के टिकट पर सीएन गुप्ता ने राजद को छह हज़ार से ज़्यादा वोटों से हराया था. इस बार भाजपा ने गुप्ता का टिकट काटकर स्थानीय भाजपा नेता छोटी कुमारी पर भरोसा जताया है.

बिहार में चुनाव कब हैं?

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे.

Maithili Thakur Networth: लोक गायिका से नेता बनीं मैथिली ठाकुर कुल कितनी संपत्ति की हैं मालकिन