Home > बिहार > Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!

Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!

बिहार चुनाव से पहले भाजपा में उठे असंतोष के सुर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. गिरिराज सिंह के बयान ने सीट बंटवारे और एनडीए के भीतर के समीकरणों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

By: Shivani Singh | Published: October 14, 2025 3:25:32 PM IST

Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!

बिहार चुनाव से पहले, भाजपा के भीतर असंतोष और नाराजगी के स्वर तेज़ हो रहे हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीट बंटवारे और जातिगत समीकरणों को लेकर एक अहम बयान दिया है, जिससे पार्टी के भीतर बेचैनी और कार्यकर्ताओं में रोष साफ़ दिखाई दे रहा है. जानिए इस बार सीट बंटवारे ने राजनीतिक समीकरण को क्यों हिलाकर रख दिया है.

गिरिराज सिंह ने जताई नाराज़गी

दरअसल , केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सिर्फ़ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानती है और यही एनडीए का असली चेहरा हैं. गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब अपने मज़बूत सीट बंटवारे के स्ट्राइक रेट का बखान कर रहे हैं. हालाँकि, एनडीए ने 2010 के बिहार चुनाव में इतिहास रच दिया था.

गिरिराज सिंह की चेतावनी

गिरिराज सिंह ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से “फील-गुड” या दिखावे की राजनीति से दूर रहने और अपने संगठन और जनता की आवाज़ को प्राथमिकता देने की अपील की. ​​केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान जारी कर भाजपा को चेतावनी दी कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही एकमात्र चेहरा हैं. उन्होंने कहा कि जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जानती है. गिरिराज सिंह ने भाजपा को फील-गुड वाली रणनीति से बचने और अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने की सलाह दी.

Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

NDA में सीट शेयरिंग से जबरदस्त भड़के नीतीश कुमार, मंत्री की सीट चिराग की पार्टी को देने पर मचा बवाल!

दरअसल, गिरिराज सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “यही असली स्ट्राइक रेट है। आज, अच्छी सीटें होने के बावजूद, वे स्ट्राइक रेट का ढिंढोरा पीट रहे हैं. एनडीए ने 2010 के बिहार चुनाव में इतिहास रच दिया था. उन्होंने 243 में से 206 सीटें जीती थीं! जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती थीं.  81% का स्ट्राइक रेट. भाजपा ने 102 में से 91 सीटें जीतीं. 89% का स्ट्राइक रेट. बिहार की राजनीति में ऐसी प्रचंड जीत कभी नहीं हुई. धर्मेंद्र प्रधान तब भी प्रभारी थे और आज भी प्रभारी हैं.”

चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए एनडीए के भीतर बार-बार ज़्यादा सीटों की माँग करते रहे हैं. एनडीए में चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, जिस पर एनडीए के दो अन्य सहयोगियों, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है. अब, भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिना किसी का नाम लिए चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट पर हमला बोला है.

Bihar election news: बाढ़ विधानसभा सीट पर भूमिहार वोट ने बदला समीकरण, इस बार कौन मारेगा बाज़ी?

Tags: biharelectionnewsBJPchirag paswangiriraj singhNDA alliance
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!
Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!
Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!
Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!