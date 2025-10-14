Bihar election 2025: सीट बंटवारे के बाद गिरिराज सिंह ने दे डाली भाजपा को चेतावनी!

बिहार चुनाव से पहले, भाजपा के भीतर असंतोष और नाराजगी के स्वर तेज़ हो रहे हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीट बंटवारे और जातिगत समीकरणों को लेकर एक अहम बयान दिया है, जिससे पार्टी के भीतर बेचैनी और कार्यकर्ताओं में रोष साफ़ दिखाई दे रहा है. जानिए इस बार सीट बंटवारे ने राजनीतिक समीकरण को क्यों हिलाकर रख दिया है.

गिरिराज सिंह ने जताई नाराज़गी

दरअसल , केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सिर्फ़ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानती है और यही एनडीए का असली चेहरा हैं. गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब अपने मज़बूत सीट बंटवारे के स्ट्राइक रेट का बखान कर रहे हैं. हालाँकि, एनडीए ने 2010 के बिहार चुनाव में इतिहास रच दिया था.

गिरिराज सिंह की चेतावनी

गिरिराज सिंह ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से “फील-गुड” या दिखावे की राजनीति से दूर रहने और अपने संगठन और जनता की आवाज़ को प्राथमिकता देने की अपील की. ​​केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान जारी कर भाजपा को चेतावनी दी कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही एकमात्र चेहरा हैं. उन्होंने कहा कि जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जानती है. गिरिराज सिंह ने भाजपा को फील-गुड वाली रणनीति से बचने और अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने की सलाह दी.

दरअसल, गिरिराज सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “यही असली स्ट्राइक रेट है। आज, अच्छी सीटें होने के बावजूद, वे स्ट्राइक रेट का ढिंढोरा पीट रहे हैं. एनडीए ने 2010 के बिहार चुनाव में इतिहास रच दिया था. उन्होंने 243 में से 206 सीटें जीती थीं! जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती थीं. 81% का स्ट्राइक रेट. भाजपा ने 102 में से 91 सीटें जीतीं. 89% का स्ट्राइक रेट. बिहार की राजनीति में ऐसी प्रचंड जीत कभी नहीं हुई. धर्मेंद्र प्रधान तब भी प्रभारी थे और आज भी प्रभारी हैं.”

चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए एनडीए के भीतर बार-बार ज़्यादा सीटों की माँग करते रहे हैं. एनडीए में चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, जिस पर एनडीए के दो अन्य सहयोगियों, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है. अब, भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिना किसी का नाम लिए चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट पर हमला बोला है.

