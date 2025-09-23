Bihar Election: तेजस्वी पर चिराग की तंज, 225 सीटें हमारी, बाकी पर देखो सरकार बनाने का सपना!

Bihar Elelction 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन (Bihar Assembly Election) बचे हैं और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. भाजपा और राजद दोनों ही चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. तेजस्वी यादव इन दिनों काफी एक्टिव हैं. वे बिहार का दौरा कर रहे हैं और हर सभा में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. चिराग पासवान ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि सपना देखने का हक और अधिकार सबको होता है. उन्होंने कहा कि जब हम 225 सीटें जीतेंगे तो सरकार बनाने का दावा करने वालों के पास जीत की तैयारी के लिए कितनी ही सीटें बचेंगी.

‘सपने देखने का हक और अधिकार सबको है’ (Everyone has the right to dream)

चिराग पासवान ने तेजस्वी पर ये चुटकी बिहार के हाजीपुर में एक बैठक के दौरान कसा. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र और जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान जिले के विकास को लेकर कई फैसले लिए गए और अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए गए. इस दौरान मीडिया ने चिराग पासवान से सवाल किया कि कैसे दो दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों से सरकार बनाने के लिए तैयार रहने को कहा था. चिराग ने जवाब दिया अच्छी बात है. वे हर बार यही कहते हैं. पिछली बार भी तेजस्वी ने तैयार रहने को कहा था. सब तैयार हो जाते हैं लेकिन फिर भी वह चुनाव हार जाते हैं. ऐसे में सपने देखने का हक और अधिकार सबको है.

‘विपक्ष का सपना कभी पूरा नहीं होगा’ (The opposition’s dream will never come true)

लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य अपनी बयानबाजी से बाल की खाल निकालना और एनडीए गठबंधन में दरार पैदा करना है. इसके लिए वे कभी एक नेता को दूसरे से जोड़ते हैं तो कभी दरार की बात करते हैं. वे कुछ भी कर लें. उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा. चिराग पासवान ने कहा कि पूरा एनडीए एकजुट और मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने वाला है. हम ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ेंगे. अगर हम सरकार बनाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी के पास सरकार बनाने की तैयारी के लिए कितनी सीटें बचेंगी ये आप समझ ही सकते हैं.

