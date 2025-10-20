EVM पर नहीं दिखेगा कमल! बिहार के इस जिले में नहीं डाल सकेंगे BJP को वोट; जानिए क्या है बड़ी वजह ?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने चरम पर हैं. सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में कई रैलियां भी करने वाले हैं. उनकी रैलियों का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है. लेकिन, चुनाव से पहले ही बिहार का एक ज़िला पूरी तरह से भाजपा-मुक्त हो गया है. जी हां हम बात कर रहे हैं शाहाबाद क्षेत्र के रोहतास ज़िले की, बताया जा रहा है कि यहां इस बार सातों विधानसभा सीटों में से किसी पर भी भारतीय जनता पार्टीका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा. यानी इस ज़िले में EVM पर कमल का निशान नहीं दिखेगा.

इस सीट से बीजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव

लेकिन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ख़ुद रोहतास में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और क्षेत्र के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी, फिर भी भाजपा ने ज़िले की सभी सीटें अपने घटक दलों को दे दी हैं.

जानिये रोहतास में सीटों का बंटवारा

जदयू (जनता दल यूनाइटेड): करगहर, काराकाट, नोखा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम): सासाराम, दिनारा

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास): चेनारी, डेहरी

इस प्रकार, रोहतास की सभी सात सीटों पर केवल एनडीए के घटक दल ही चुनाव लड़ रहे हैं.

अचानक क्यों गायब हुई बीजेपी

चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतास में एक विशाल जनसभा की थी. इस दौरान उन्होंने जिले को कई रेल, सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं का वादा किया था. इसके बावजूद, भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत जिले की किसी भी सीट पर उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है.