Bihar Elections 2025: बिहार में एक ‘मुस्लिम’ भी होगा डिप्टी CM! अशोक गहलोत ने किया इशारा; आखिर किसकी ‘नैया पार’ लगाएगा महागठबंधन?

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (BiharElections 2025) के लिए महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद पर काफी समय से खींचतान की खबरे सुनने को मिल रही थी. लेकिन आज, 23 नवंबर 2025 पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री फेस का ऐलान कर दिया है. अशोक गहलोत के द्वारा तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नाम की घोषणा होते ही सारी खींचतान की खबरे खत्म हो गई हैं. इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) के नाम का ऐलान उपमुख्यमंत्री पद के लिए किया गया. जिसके बाद सहनी के समर्थकों में काफी खुशी का माहौल है. सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान करते हुए अशोक गहलोत ने सरकार बनने की स्थिति में समाज की दूसरी जातियों से भी एक और उपमुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है. यह वादा उन्होंने महागठबंधन के समर्थकों से किया है.

मुस्लिम होगा दूसरा डिप्टी सीएम?

बता दें कि, तेजस्वी यादव पिछड़ा वर्ग (OBC)से आते हैं. वहीं मुकेश सहनी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से आते हैं. ऐसे मे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो मुस्लिन समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. मुस्लिम के साथ-साथ सवर्ण और रएक दलित को भी डिप्टी सीएम बनाए जाने के संकेत मिल रहे हैं. आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात साफ है कि चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से दूसरे डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी. साथ ही सरकार बनने की स्थिति में महिला की भी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है. बिहार में मुस्लिम मतदाता एक बड़ा फैक्टर रहा है. अगर महागठबंधन मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाने का विचार करती है, तो यह उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

गहलोत ने राहुल गांधी को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई? जो रातों रात तेजस्वी को CM चेहरा बनाने के लिए हो गए राज़ी

बिहार में मुस्लिम वोट बैंक

बिहार में मुस्लिम वोटर काफी अहम भूमिका अदा करते हैं. 2020 के चुनाव में राजद ने 144 सीटों में से यादव समुदाय को 58 और मुस्लिम समुदाय को 17 टिकट दिए थे. इस बार यह संख्या कुल टिकटों का करीब 49 फीसदी हिस्सा है. इस बार महागठबंधन ने 243 सीटों पर कुल 252 उम्मीदवार उतारे हैं. इनमें मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों की संख्या 95 है. इस बार महागठबंधन ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है. ताकी उनका वोट बैंक कहीं और न खिसक सकें. ऐसे में अगर मुस्लिम डिप्टी सीएम का ऐलान होता है, तो बिहार के समीकरण बदलना तय है.

“INDIA गठबंधन की मजबूती की नींव ” – राजेश राम

महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, “आज INDIA गठबंधन एकजुट होकर मीडिया के सामने मौजूद है. INDIA गठबंधन की मजबूती की नींव उसी दिन रखी गई थी जब राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के तहत INDIA गठबंधन के सभी सदस्यों के साथ SIR और जनहित के मुद्दों पर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया था.”

मुकेश सहनी की खुल गई किस्मत, डिप्टी सीएम चेहरा घोषित; प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत का ऐलान