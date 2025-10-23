Home > Chunav > तेजस्वी यादव को CM फेस बनाने से महागठबंधन को मिलेगा लाभ? 5 पॉइंट्स में समझिए सबकुछ

Tejashwi Yadav CM Face: बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर थोड़ी बहुत एकता तो दिखाई है. आइये इसके 5 फायदे के बारे में जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: October 23, 2025 6:53:22 PM IST

Tejashwi Yadav CM Face: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है. ऐसे में तेजस्वी को उम्मीदवार घोषित करने पर महागठबंधन को क्या-क्या फायदा होगा. आइए इस पर चर्चा करते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के 2025 लिए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा आज यानी गुरुवार (23 अक्टूबर, 2025) आधिकारिक रूप से कर दी गई. इसे कांग्रेस पर राजद का दबाव कहें या कुछ और. कुल मिलाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से महागठबंधन की एकता निश्चित रूप से मजबूत होगी. आइए इस फैसले के निहितार्थों को विस्तार से समझते हैं.

क्या महागठबंधन को होगा लाभ?

तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने से महागठबंधन (राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल, आदि) के भीतर सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर मतभेद कम हो सकते हैं. हाल ही में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों में असंतोष की खबरें आई थीं, लेकिन यह घोषणा गठबंधन को एक साझा लक्ष्य के और करीब ले आई है. उदाहरण के लिए, पप्पू यादव जैसे नेताओं ने तेजस्वी के पोस्टरों पर असंतोष व्यक्त किया था, लेकिन अशोक गहलोत की घोषणा के बाद यह निर्णय गठबंधन को और मजबूत करता है, क्योंकि अब जनता तक यह संदेश जाएगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच अच्छे संबंध हैं.

महागठबंधन की तरफ युवा होंगे आकर्षित

तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने पर युवा मतदाता महागठबंधन की तरफ आकर्षित हो सकते हैं. तेजस्वी यादव ने पहले ही युवाओं को नौकरी देने की बात कहकर युवा वर्ग को आकर्षित करने का काम किया है. इसके अलावा, तेजस्वी यादव एक युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में लोकप्रिय हैं, खासकर युवाओं और बेरोजगारों के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं. उप-मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हजारों नौकरियां सृजित हुईं, जिससे लोगों को उनकी क्षमताओं पर विश्वास होता है.

Tejashwi Yadav CM Candidate: तेजस्वी यादव होंगे CM फेस, महागठबंधन ने कर दिया एलान

एनडीए के खिलाफ एक स्पष्ट विकल्प

नीतीश कुमार की उम्र (75 वर्ष) और थकी हुई छवि के विपरीत तेजस्वी को एक ‘शेर जैसे मुख्यमंत्री’ के रूप में पेश किया जा रहा है जो अधिकारों के लिए लड़ सकता है. इससे विपक्षी गठबंधन को एक मजबूत और परिवर्तनकारी नेता की छवि मिलती है.

जातिगत गणित और व्यापक अपील

तेजस्वी यादव राजद के मजबूत यादव-मुस्लिम आधार को बनाए रखते हैं और अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं को भी आकर्षित कर सकते हैं. जीविका दीदी (एक बहन की आजीविका) को ₹2 लाख की सहायता सहित उनके वादे, महिला मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं.

मीडिया में बनी अच्छी छवि

इस घोषणा को महागठबंधन के लिए सकारात्मक मीडिया कवरेज मिल रहा है, जिससे चुनाव अभियान में तेजी आएगी. शुरुआत में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अनिश्चितता के कारण गठबंधन कमजोर दिख रहा था, लेकिन अब यह स्पष्ट नेतृत्व दिखा रहा है.

बिहार चुनाव में ऐसा क्या करने वाले थे ‘सिग्मा गैंग’ के बदमाश? पुलिस को उतरना पड़ा मौत के घाट, गैंगस्टरों में कॉल पर हुई थी ये बात

