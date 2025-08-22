Bihar Crime: रंगदारी नहीं देने पर मधेपुरा में ग्रामीण कार्य विभागीय सड़क निर्माण एजेंसी के मुंशी की गोलियों से भूना

मधेपुरा से रजनीश रंजन की रिपोर्ट

Bihar Crime: मधेपुरा में ग्रामीण कार्य विभागीय सड़क निर्माण एजेंसी के मुंशी की पिट पीटकर हत्या, रंगदारी नहीं देने पर गाँव के हीं दबंग मुखिया सह राजद नेता सुशील यादव व उनके गुर्गो ने दिया घटना को अंजाम, मामले की जाँच मे जुटी पुलिस दरअसल पूरा मामला मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र का है जहाँ मधेपुरा में अपराधियों ने ग्रामीण कार्य विभाग के सड़क निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के मुंशी की अपराधियों ने पिट पीटकर हत्या कर दी.बता दें कि सांसनीखेज़ घटना मधेपुरा और भागलपुर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र से सटे गरैया टोला से ढोलबज्जा जाने वाली सड़क की है वहीं मृतक की पहचान राजपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 12 भटगामा गोठ बस्ती निवासी जयकिशोर यादव के 24 वर्षीय पुत्र वैभव कुमार के रूप में हुई है।

शरीर में आधा दर्जन से अधिक गोलियां

जानकारी के मुताबिक वैभव कुमार बीते गुरुवार की देर शाम ढोलबज्जा जाने वाली सड़क पर पुल निर्माण का काम करवा रहे थे तभी हथियारों और लाठी-डंडों से लैस आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने दस्तक दी और पहले लाठी-डंडे से उनकी जमकर पिटाई की जब वैभव ने विरोध किया तो अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी उनके शरीर में आधा दर्जन से अधिक गोलियां लगीं है वहीं गंभीर रूप से घायल वैभव को स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा पहुंचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया वहीं इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई।

10 लाख रुपये रंगदारी की मांग

मायागंज अस्पताल में मरने से पहले पुलिस को दिए गए बयान में घायल वैभव ने वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सुशील यादव,उनके पुत्र भाई और 4–5 अज्ञात लोगों का नाम लिया है। वैभव ने बताया था कि सुशील यादव उनसे 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग कर रहे थे। इससे पहले भी 30 जुलाई को सुशील यादव के बेटे आकाश यादव एवं सहयोगियों ने उन पर जानलेवा हमला किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में उन्होंने चौसा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी मृतक की भाभी ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान पहले भी उनके देवर के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यदि समय पर कार्रवाई होती तो आज मेरे देवर की जान नहीं जाती। इतना हीं नहीं गाँव के ग्रामीण अनिल यादव ने बताया कि पूर्व मे भी वार्ड संख्या 12 स्थित ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। जहाँ सड़क निर्माण कार्य मे लगे मुंशी से रंगदरी की मांग की जा रही थी रंगदरी नहीं देने पर दबंग मुखिया प्रतिनिधि सुशील यादव व उनके पुत्र तथा भाइयो के अलावे अन्य लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है साथ उन्होंने बताया कि घटना के बाद खुद सुशील यादव और चार लोगों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया है।

हालांकि इस मामले को लेकर उदाकिशुनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है बहुत जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।