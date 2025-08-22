Bihar Crime: छत पर सो रही महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या

समस्तीपुर से फ़िरोज़ आलम की रिपोर्ट

Bihar Crime: समस्तीपुर में घर की छत पर सो रही महिला की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर का निर्मम हत्या की गई है । वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई । पूरी घटना समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर भिंडी वार्ड 12 की है जहां घर के छत पर सो रही महिला की गला रेतकर हत्या की गई है ।

पुलिस ने चचेरे देवर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ, एसडीपीओ बोले जल्द होगा मामले का खुलासा

वही शक के आधार पर पुलिस ने चचेरे देवर विनोद राय को हिरासत में लिया है और पति के मोबाइल को भी जप्त कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है ।मृतक महिला की पहचान भिंडी वार्ड 12 निवासी उदय कुमार की 26 वर्षीय पत्नी रीना देवी के रूप में हुई । मृतका के पति उदय कुमार का बताना है कि हम दोनों छत पर 11:00 बजे तक मोबाइल में सिनेमा देख रहे थे उसके बाद हम नीचे सोने के लिए चले गए । सुबह 5:00 बजे मेरी मां ने देखा कि उसकी गला रेत कर हत्या की गई है जिसकी जानकारी मुझे दी गई।

तीन से चार महीने पूर्व बाउंड्री वॉल करने को लेकर विवाद

मुझे शंका है कि विनोद राय मेरे चचेरे भाई के द्वारा ही हत्या की गई है क्योंकि उनसे तीन से चार महीने पूर्व बाउंड्री वॉल करने को लेकर विवाद हुआ था । यही वजह है कि उसने ही हमारी पत्नी की गला रेत कर हत्या की है ।क्योंकि उनके घर से छत पर आने का रास्ता भी है । जमीनी विवाद को लेकर थाने पर भी गया था लेकिन एक हजार लेने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया । मेरी शादी 2018 में हुई थी जिसे दो बच्चे भी हैं हम कारपेंटर का काम करते हैं ।

अनुसंधान शुरू, पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है

इस संबंध में सदर एसडीपीओ संजय पांडे का बताना है कि पुलिस को एक सूचना मिली थी की छत पर एक सोई हुई महिला को धारदार हथियार से जख्मी कर दिया गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई एफएसएल और डीआईयू की टीम घटनास्थल पर पहुंची है । शव को देखा गया है और अनुसंधान शुरू की गई है ।पुलिस ने मृतका के परिवार से बातचीत की है ।पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है ।जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा ।फिलहाल शव को पोस्मार्टम के लिए लाया गया है ।