Bihar Chunav: पटना साहिब से सांसद ‘रविशंकर प्रसाद’ के कांग्रेस पर कड़ा प्रहार

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट

Bihar Chunav: बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद डॉ संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी को आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गाली दिए जाने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किए जाने की निंदा की। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह घटना पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अहंकार में प्रधानमंत्री को तो गाली देती ही है, अब क्या उनकी मां को भी बोलेंगे? जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो सदाकत आश्रम से डंडे बरसाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस का यह कार्य स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब-जब कांग्रेस ने पीएम का अपमान किया है, तब-तब वह हारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 107 बार पीएम को गाली पढ़ी है।

माँ चाहे किसी की हो, सम्मान से देखते हैं भारत के लोग

उन्होंने कहा कि भारत में लोग माँ को सम्मान से देखते हैं, चाहे वह किसी की भी माँ हो। जो माँ स्वर्गवासी हो गई, जिसने बर्तन धोकर अपने बच्चे को पीएम बनाया, उसके लिए ऐसे शब्द? उन्होंने कहा कि इसे लेकर अभी तक किसी ने माफी तक नहीं मांगी। भाजपा तो जवाब दे सकती है लेकिन ऐसे संस्कार हमारे नहीं हैं।

भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि ये दोनों युवराज केवल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मतदाताओं का अपमान बंद करने की नसीहत भी दी है।

बिहार सब देख रहा है, जरूर देगा जवाब – सांसद रविशंकर

उन्होंने बताया कि आज सदाकत आश्रम में विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठी-डंडे से पीटा गया, इसे लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस कार्रवाई भी करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार इसका जवाब जरूर देगी। एक तरफ पीएम की मां का अपमान और दूसरी तरफ नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को दिया जा रहा सम्मान।

राजनैतिक फायदे के लिए घटिया हरकत कर रही है राजद और कांग्रेस

इधर, सांसद डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम की माताजी के लिए किया गया, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है। उन्होंने कहा कि मगध का इतिहास कभी भी महिलाओं के अपमान का नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस जिस राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की घटिया हरकतें कर रही हैं, उसका जवाब बिहार और देश के लोग देंगे। लालू यादव को भी इसका जवाब मिल चुका है।

क्या राहुल गाँधी और मीसा भर्ती भारती भी गलत तरीके सांसद बने हैं?

उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर कहा कि क्या राहुल गांधी और मीसा भारती भी गलत कर सांसद बने हैं? सही बात है कि जनता की इच्छाओं का अपमान करना कांग्रेस अपनी बपौती समझती है। कांग्रेस का अगले चुनाव में एक भी विधायक नहीं दिखेगा और राजद भी समाप्त हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में विकास की कोई बात नहीं कर रहे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह कांग्रेस कार्यालय से पथराव किया गया और लाठियां बरसाई गईं, उसकी भी सांसद डॉ संजय जायसवाल ने निंदा की।