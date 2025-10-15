Bihar Chunav 2025: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब किस सीट से लड़ेंगे चुनाव, कितना पढ़ें-लिखे हैं?

Osama Shahab Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर अलग-अलग पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है. ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि राजद ने भी कई उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल दिया है. इसमें एक नाम दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का भी सामने आ रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने ओसामा शहाब को रघुनाथपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का सिंबल दे दिया है. मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी सीट छोड़कर ओसामा को समर्थन देने का एलान किया है. इस कदम से शहाबुद्दीन की सियासी विरासत को मजबूती मिलने के संकेत मिल रहे हैं.

कितने पढ़ें लिखे हैं ओसामा शहाब?

बिहार के सीवान जिले में 12 जून 1995 को ओसामा शहाब का जन्म हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो वो सीवान में ही हुई है. 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली चले गए. ओसामा ने 12वीं की पढ़ाई जीडी गोयनका स्कूल से की है और फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए. वहां से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. आपको बता दें कि ओसामा शादीशुदा हैं. ओसामा की शादी 2021 में सीवान की ही आयशा से हुई है. आयशा पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है.

आज हम सब बिहार वासियों के जन जन की पार्टी के सुप्रीमों आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल मिला I #BiharElections2025 pic.twitter.com/cOlDwiDUBn — Osama Shahab Fans (@Osama_Shahab_) October 15, 2025







ओसामा पर कितने आपराधिक मामले दर्ज?

ओसामा शहाब पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. 2023 में एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. राजस्थान के कोटा से पकड़े गए थे. सीवान कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था. बाद में बेल मिली थी. 2023 में मोतिहारी में संपत्ति के विवाद में उन पर गोलीबारी, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर हुई थी. इस मामले में भी कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है.

रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव हैं विधायक

विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राजद के हरिशंकर यादव जीते थे. उन्हें 67,757 वोट मिले थे. एनडीए से टिकट नहीं मिलने के बाद एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनोज कुमार सिंह को 49,792 वोट मिले थे. जेडीयू के राजेश्वर चौहान को 26,162 और बीएसपी के विनय कुमार पांडेय को 5,295 वोट मिले थे.

बता दें कि ओसामा शहाबुद्दीन के इकलौते बेटे हैं. उनकी मां हिना शहाब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सीवान से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरीं लेकिन हार गईं. इसके बाद अक्टूबर 2024 में ओसामा शहाब और उनकी मां हिना शहाब ने राजद का दामन थामा. उस वक्त लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही मौजूद थे.

