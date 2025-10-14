Home > Chunav > बिहार में क्या टूट जाएगा महागठबंधन? रात भर चला सियासी ड्रामा, RJD-कांग्रेस नेताओं की सोशल मीडिया पर शायरी

RJD Congress Alliance: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में तो सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच अब तक खींचतान जारी है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 14, 2025 8:04:15 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है. ऐसे में हर दिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा? इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस (Congress) के बीच गंभीर मतभेद चल रही है. राजद नेता तेजस्वी यादव (RJD Leader Tejashwi Yadav) सोमवार को पूरा दिन दिल्ली में रहे, लेकिन उनकी मुलाक़ात सिर्फ़ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से ही हो पाई. इस बैठक में बिहार कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे.

तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से नहीं की मुलाकात

सोमवार को दिल्ली में रहने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं की और उसी रात पटना लौट आए. हालांकि, पटना पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि महागठबंधन एकजुट है और सीटों का बंटवारा एक-दो दिन में तय हो जाएगा. इस पर दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने भी यही बात दोहराई कि महागठबंधन में कोई दरार नहीं है.

देर रात चला सियासी मुशायरा

तेजस्वी यादव के दिल्ली से रवाना होते ही राजद सांसद मनोज झा ने इंस्टाग्राम पर एक कविता पोस्ट की जिसमें रिश्तों को अचानक न तोड़ने और टूटे हुए रिश्तों को भी कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस पर ज़ोर दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कविता हर मौके पर प्रासंगिक है. इसके बाद, कांग्रेस और राजद नेताओं के बीच आधी रात तक सोशल मीडिया पर कविताओं का दौर चला. किसी ने प्रेम के सागर को समझाने की कोशिश की, तो किसी ने आँसू बहाए. कुछ समर्थक तो अपने-अपने एहसान गिनाने भी लगे.

राजद सांसद मनोज झा ने किया ये पोस्ट

शुरुआत राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने रहीम के एक दोहे से की और लिखा, ‘रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय; टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय. हर अवसर के लिए प्रासंगिक… जय हिन्द.’ फिर इसका जवाब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया. उन्होंने अब्बास ताबिश का एक शेर लिखते हुए कहा कि पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है.” इसके बाद तो मुशायरा शुरू हो गया. इसके बाद जो जुगलबंदी शुरू हुई, जिसे देखकर लगने लगा कि कोई मुशायरा शुरू हो गया.

हालांकि, राजद हो या कांग्रेस कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लेगी. क्योंकि इससे दोनों पार्टियों को नुकसान होगा. हालांकि, पहले चरण के लिए नामांकन चार दिनों में समाप्त हो जाएगा. बिना सीट बंटवारे के ही चुनाव चिन्हों का वितरण शुरू हो चुका है. संगठन के सदस्य कई दिनों से कह रहे हैं कि यह एक-दो दिन में हो जाएगा, लेकिन वह अगला दिन आने वाला नहीं है. 

राजद प्रत्याशियों से सिंबल लिया गया वापस

बीच, जानकारी सामने आ रही है कि पटना में सीट शेयरिंग को लेकर पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. ये बात भी सामने आ रही है कि राजद (RJD) के जिन प्रत्याशियों को सिंबल दिया गया, उनसे सिंबल वापस लिया गया. सिंबल पाने वाले प्रत्याशियों को देर रात राबड़ी आवास बुलाया गया.

