Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं बनी बात! कांग्रेस के बाद राजद ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; देखें किसे कहां से मिला टिकट?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपने- अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. सबसे पहले जन सुराज ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसके बाद भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अब खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. आरजेडी ने कुल 46 सीटों पर प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है. इस सूची में पार्टी के कई पुराने और दिग्गज नेताओं को टिकट मिला है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है. इस लिस्ट में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भी नाम है, जिन्हें राजद (RJD) ने छपरा सीट से मैदान में उतारा है.

किसे कहां से मिला टिकट?

राजद की पहली लिस्ट के अनुसार राघोपुर से तेजस्वी यादव, बोचहा से अमर पासवान, मीनापुर से मुन्ना यादव, नोखा से अनीता, महिषी से गौतम कृष्णा, अलौली से रामवृक्ष सदा, पारू से शंकर यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव, शेखपुरा से विजय सम्राट, गड़खा से सुरेंद्र राम, इस्लामपुर से राकेश रौशन, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, बेलागंज से विश्वनाथ यादव, फतुहा से रामानंद यादव को टिकट दिया गया है.

वहीं, राजद ने कांटी से इस्माइल मंसूरी, दरभंगा से ललित यादव, मोरवा से रणविजय साहू, मुंगेर से मुकेश यादव, शाहपुर से राहुल तिवारी, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, सिमरी बख्तियारपुर से युसुफ सलाहउद्दीन को उम्मीदवार बनाया गया है. इस सूची में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है. राजद ने आगामी चुनावों के लिए व्यापक तैयारी की है और इन उम्मीदवारों की जीत के लिए मजबूत रणनीति बनाई है.

यह भी पढ़ें :-

यहां देखें पूरी लिस्ट

राघोपुर- तेजस्वी यादव

बोचहा- अमर पासवान

मीनापुर -मुन्ना यादव

नोखा- अनीता

महिषी- गौतम कृष्णा

अलौली- रामवृक्ष सदा

पारू- शंकर यादव

उजियारपुर – आलोक मेहता

बैकुंठपुर – प्रेम शंकर यादव

शेखपुरा -विजय सम्राट

गड़खा- सुरेंद्र राम

इस्लामपुर- राकेश रौशन

बख्तियारपुर- अनिरुद्ध यादव

बेलागंज- विश्वनाथ यादव

फतुहा – रामानंद यादव

कांटी- इस्माइल मंसूरी

दरभंगा- ललित यादव

मोरवा- रणविजय साहू

मुंगेर- मुकेश यादव

शाहपुर- राहुल तिवारी

हाजीपुर- देव कुमार चौरसिया

सिमरी बख्तियारपुर- युसुफ सलाहउद्दीन

रघुनाथपुर- ओसामा शहाब

गायघाट- निरंजन राय

हसनपुर- माला पुष्पम

बनियापुर- चांदनी सिंह

परबत्ता – डॉ. संजीव कुमार

हथुआ – राजेश कुशवाहा

मटिहानी – बोगो सिंह

संदेश – दीपू यादव

महुआ- मुकेश रौशन

मसौढ़ी- रेखा पासवान

मनेर- भाई वीरेंद्र

साहेबपुर कमाल- सत्तानंद सम्बुद्ध

हिलसा- शक्ति सिंह यादव

सीवान – अवध बिहारी चौधरी

सरायरंजन- अरविंद कुमार सहनी

समस्तीपुर – अख्तरुल इस्लाम शाहीन

जोकीहाट – मोहम्मद शाहनवाज

बहादुरपुर- भोला यादव

सोनपुर- रामानुज प्रसाद

रफीगंज- मो. नेहालुद्दीन

सिंहेश्वर- चंद्रहास चौपाल

मधेपुरा – प्रो. चंद्रशेखर

तरैया- शैलेंद्र प्रताप सिंह

छपरा- खेसारी लाल यादव

लालगंज — सिवनी शुक्ला

तेजस्वी संग दिखेंगे खेसारी लाल यादव

इस लिस्ट के जारी होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. राघोपुर से तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने की उम्मीद पहले से थी. लेकिन भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को टिकट मिलना चुनाव में नई ऊर्जा और स्टार अपील के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें :-