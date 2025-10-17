Home > Chunav > Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं बनी बात! कांग्रेस के बाद राजद ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; देखें किसे कहां से मिला टिकट?

Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं बनी बात! कांग्रेस के बाद राजद ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; देखें किसे कहां से मिला टिकट?

RJD Candidate First List: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक बात नहीं बन पाई है. लेकिन फिर भी कांग्रेस के बाद राजद ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है.

By: Sohail Rahman | Published: October 17, 2025 4:39:24 PM IST

RJD Candidate First List
RJD Candidate First List

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपने- अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. सबसे पहले जन सुराज ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसके बाद भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अब खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. आरजेडी ने कुल 46 सीटों पर प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है. इस सूची में पार्टी के कई पुराने और दिग्गज नेताओं को टिकट मिला है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है. इस लिस्ट में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भी नाम है, जिन्हें राजद (RJD) ने छपरा सीट से मैदान में उतारा है.

किसे कहां से मिला टिकट?

राजद की पहली लिस्ट के अनुसार राघोपुर से तेजस्वी यादव, बोचहा से अमर पासवान, मीनापुर से मुन्ना यादव, नोखा से अनीता, महिषी से गौतम कृष्णा, अलौली से रामवृक्ष सदा, पारू से शंकर यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव, शेखपुरा से विजय सम्राट, गड़खा से सुरेंद्र राम, इस्लामपुर से राकेश रौशन, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, बेलागंज से विश्वनाथ यादव, फतुहा से रामानंद यादव को टिकट दिया गया है.

वहीं, राजद ने कांटी से इस्माइल मंसूरी, दरभंगा से ललित यादव, मोरवा से रणविजय साहू, मुंगेर से मुकेश यादव, शाहपुर से राहुल तिवारी, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, सिमरी बख्तियारपुर से युसुफ सलाहउद्दीन को उम्मीदवार बनाया गया है. इस सूची में कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है. राजद ने आगामी चुनावों के लिए व्यापक तैयारी की है और इन उम्मीदवारों की जीत के लिए मजबूत रणनीति बनाई है.

यह भी पढ़ें :- 

Gujarat New Cabinet: गुजरात कैबिनेट में कितने नए चेहरों को मिला स्थान? यहां देखें पूरी लिस्ट

यहां देखें पूरी लिस्ट

  • राघोपुर- तेजस्वी यादव
  • बोचहा- अमर पासवान
  • मीनापुर -मुन्ना यादव
  • नोखा- अनीता
  • महिषी- गौतम कृष्णा
  • अलौली- रामवृक्ष सदा
  • पारू- शंकर यादव
  • उजियारपुर – आलोक मेहता
  • बैकुंठपुर – प्रेम शंकर यादव
  • शेखपुरा -विजय सम्राट
  • गड़खा- सुरेंद्र राम
  • इस्लामपुर- राकेश रौशन
  • बख्तियारपुर- अनिरुद्ध यादव
  • बेलागंज- विश्वनाथ यादव
  • फतुहा – रामानंद यादव
  • कांटी- इस्माइल मंसूरी
  • दरभंगा- ललित यादव
  • मोरवा- रणविजय साहू
  • मुंगेर- मुकेश यादव
  • शाहपुर- राहुल तिवारी
  • हाजीपुर- देव कुमार चौरसिया
  • सिमरी बख्तियारपुर- युसुफ सलाहउद्दीन
  • रघुनाथपुर- ओसामा शहाब
  • गायघाट- निरंजन राय
  • हसनपुर- माला पुष्पम
  • बनियापुर- चांदनी सिंह
  • परबत्ता – डॉ. संजीव कुमार
  • हथुआ – राजेश कुशवाहा
  • मटिहानी – बोगो सिंह
  • संदेश – दीपू यादव
  • महुआ- मुकेश रौशन
  • मसौढ़ी- रेखा पासवान
  • मनेर- भाई वीरेंद्र
  • साहेबपुर कमाल- सत्तानंद सम्बुद्ध
  • हिलसा- शक्ति सिंह यादव
  • सीवान – अवध बिहारी चौधरी
  • सरायरंजन- अरविंद कुमार सहनी
  • समस्तीपुर – अख्तरुल इस्लाम शाहीन
  • जोकीहाट – मोहम्मद शाहनवाज
  • बहादुरपुर- भोला यादव
  • सोनपुर- रामानुज प्रसाद
  • रफीगंज- मो. नेहालुद्दीन
  • सिंहेश्वर- चंद्रहास चौपाल
  • मधेपुरा – प्रो. चंद्रशेखर
  • तरैया- शैलेंद्र प्रताप सिंह
  • छपरा- खेसारी लाल यादव
  • लालगंज — सिवनी शुक्ला

तेजस्वी संग दिखेंगे खेसारी लाल यादव

इस लिस्ट के जारी होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. राघोपुर से तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने की उम्मीद पहले से थी. लेकिन भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को टिकट मिलना चुनाव में नई ऊर्जा और स्टार अपील के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें :- 

Diwali firecrackers 2025 : दिवाली पर क्यों जलाए जाते हैं पटाखे, क्या है इसके पीछे की वजह?

Tags: bihar chunav 2025Bihar Election 2025biharelectionnewskhesari lal yadavtejashwi yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं बनी बात! कांग्रेस के बाद राजद ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; देखें किसे कहां से मिला टिकट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं बनी बात! कांग्रेस के बाद राजद ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; देखें किसे कहां से मिला टिकट?
Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं बनी बात! कांग्रेस के बाद राजद ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; देखें किसे कहां से मिला टिकट?
Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं बनी बात! कांग्रेस के बाद राजद ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; देखें किसे कहां से मिला टिकट?
Bihar Election 2025: महागठबंधन में नहीं बनी बात! कांग्रेस के बाद राजद ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; देखें किसे कहां से मिला टिकट?