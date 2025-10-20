Bihar Election 2025: हलफनामे में ‘हवा’ हो गए पति पवन, पत्नी ज्योति सिंह ने कर दिया बड़ा खेला

Pawan Singh Wife Jyoti Singh: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है. पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के पारिवारिक रिश्ते इन दिनों काफी चर्चा में हैं. पवन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि पवन सिंह काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र में आमने-सामने हो सकते हैं. हालांकि, पवन सिंह ने अपनी पत्नी से चल रहे विवाद के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर घोषणा की कि वह बिहार चुनाव में बतौर उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे. फिलहाल, उनकी पत्नी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है.

हलफनामे में पति का नाम नदारद

ज्योति सिंह ने जो नामांकन दाखिल किया है उस चुनावी हलफनामे में ज्योति सिंह ने अपने पति का नाम नहीं लिखा, बल्कि वैवाहिक स्थिति वाले कॉलम में खुद को परित्यक्त नारी (वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो) बताया है. हालांकि, ‘पति’ की जगह उन्होंने प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार लिखा है. इसके अलावा, उनकी संपत्ति की बात करें तो पिछले पांच सालों में उनकी कुल संपत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.



यह भी पढ़ें :-

कितनी संपत्ति की मालकिन हैं ज्योति सिंह?

ज्योति ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास कुल ₹18,80,000 की संपत्ति है. इसमें एक 2024 ग्रैंड विटारा कार (लगभग ₹14 लाख कीमत) शामिल है. उनके पास 30 ग्राम सोना (मंगलसूत्र, चेन और अंगूठी) है, जिसकी कीमत लगभग ₹40 लाख है, और ₹80,000 नकद हैं. ज्योति सिंह ने नामांकन के बाद अपनी बात रखते हुए कहा कि जनता ही मेरी पार्टी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगी, बल्कि जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ेंगी.

पति-पत्नी का विवाद सार्वजनिक

ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है. पवन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी था. जानकारी के अनुसार, दोनों अलग रह रहे हैं और तलाक की प्रक्रिया जारी है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें देखा जा सकता है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पहुंचीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. इसके बाद ज्योति ने पवन पर गंभीर आरोप लगाए. ज्योति सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पवन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग मुझे सुपरस्टार कहते हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूं.

कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर से ज्योति ने की थी मुलाकात

कुछ महीने पहले ज्योति सिंह ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक और नेता प्रशांत किशोर से मुलाक़ात की थी. इसके बाद उनके प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी. हालांकि, उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि मुलाकात सिर्फ न्याय की मांग को लेकर हुई थी और कोई राजनीतिक समझौता नहीं हुआ था. अब ज्योति सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बिहार की राजनीति में उतरेंगी.

यह भी पढ़ें :-