Bihar Chunav 2025: चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, खुद बताई वजह

Prashant Kishor: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसके अलावा, उन्होंने भाजपा, जदयू और राजद पर जमकर हमला बोला है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 15, 2025 10:20:41 AM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे. जन सुराज अभियान के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने साफ-साफ कह दिया कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में नहीं उतरेंगे. पीटीआई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने ये बात स्पष्ट की है.

प्रशांत किशोर ने क्या-क्या कहा?

पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे चुनावी मैदान में उतरने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर जन सुराज 150 सीटें नहीं जीतती है तो मैं इसे अपनी व्यक्तिगत हार मानूंगा. आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा. पार्टी ने जो फैसला लिया है, वही करूंगा. मैं वही संगठनात्मक काम जारी रखूंगा जो पार्टी के बड़े हित के लिए अब तक कर रहा हूं. उन्होंने आगे कहा कि अगर जन सुराज 150 से कम सीटें लाता है तो यह मेरी हार होगी और अगर इससे ज्यादा सीटें आती हैं, तो यह बिहार की जनता की जीत होगी.

प्रशांत किशोर ने की बड़ी भविष्यवाणी

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की निश्चित हार की भविष्यवाणी करते हुए राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका निभाई. उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन द्वारा सीटों और उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में असमर्थता का हवाला दिया. पीटीआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रशांत किशोर ने कहा कि 243 सदस्यीय विधानसभा में जदयू को “25 सीटें” जीतने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा. प्रशांत किशोर यहीं नहीं रूके. इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जदयू (JDU) के लिए स्थिति और भी निराशाजनक हो गई है.

भ्रष्ट नेताओं के बुरे दिन हो जाएंगे शुरू

अगर जन सुराज सत्ता में आती है, तो एक नया कानून बनाया जाएगा जिसके तहत 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी. यह उन सभी नेताओं और अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जन सुराज सत्ता में न आए क्योंकि वे जानते हैं कि अगर जन सुराज सरकार बनी तो उनके ‘बुरे दिन’ शुरू हो जाएंगे.

लालू परिवार को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर?

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और लालू परिवार को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राजद और लालू परिवार ने इतना भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ इतनी चार्जशीट हैं कि लोग अब उनके बारे में पढ़ते भी नहीं हैं. हम पिछले 20 सालों से उनके भ्रष्टाचार के बारे में सुनते आ रहे हैं. उन पर कोई भी नई चार्जशीट पहले से ही गंदे कपड़े पर दाग की तरह है. इससे क्या फ़र्क़ पड़ेगा? हालांकि, ये बीजेपी और एनडीए वाले कुछ मामलों में आरजेडी से भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं. उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सात लोगों की हत्या के मामले में आरोपी हैं. लालू पर केस दर्ज होना कोई खबर नहीं है, सम्राट चौधरी पर केस दर्ज न होना ही खबर है. अशोक चौधरी, मंगल पांडे जैसे लोग राज्य को लूटने के बावजूद सत्ता में बैठे हैं – ये खबर है.

