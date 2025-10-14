Bihar Election: ‘हम’ ने 6 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, देखें किसे कहां से मिला टिकट?

HAM Candidate List: जन सुराज पार्टी, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बाद, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. मांझी ने सभी छह सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की. उन्होंने खुद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के ज़रिए सभी उम्मीदवारों की तस्वीरें साझा करते हुए यह जानकारी साझा की.

मांझी की बहू दीपा कुमारी को टिकट

मांझी ने अपनी बहू दीपा कुमारी को इमामगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया है. हम ने टिकारी से अनिल कुमार को मैदान में उतारा है. ज्योति देवी को बरहट्टी (सुरक्षित) से टिकट दिया गया है.

अटारी से रोमित कुमार को मैदान में उतारा गया है. प्रफुल्ल कुमार मांझी सिकंदरा (सुरक्षित) से चुनाव लड़ेंगे। मांझी ने कुटुम्बा (सुरक्षित) सीट के लिए ललन राम पर भरोसा जताया है.

गौरतलब है कि एनडीए के सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को छह सीटें दी गई हैं. एनडीए के अन्य घटक दल, भाजपा और जदयू, 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा की पार्टी रालोसपा छह सीटों पर चुनाव लड़ेगी. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 29 सीटें जीती हैं.

