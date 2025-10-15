Home > Chunav > Bihar Election: वो 4 सीटें कौन सी हैं? जिनपर जदयू ने उम्मीदवार उतारकर बढ़ा दी चिराग की टेंशन

Bihar Election: वो 4 सीटें कौन सी हैं? जिनपर जदयू ने उम्मीदवार उतारकर बढ़ा दी चिराग की टेंशन

JDU Candidate First List: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. लोजपा (आर) के दावे वाली 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान की टेंशन बढ़ा दी है.

By: Sohail Rahman | Published: October 15, 2025 2:15:20 PM IST

Nitish-Chirag Conflict
Nitish-Chirag Conflict

NDA Seat Sharing Issue: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. सबसे पहले जन सुराज ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, अब तक जन सुराज ने उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर दी है. इसके बाद भाजपा ने कल 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इसके अलावा, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की. अब जानकारी सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है.

लोजपा (आर) की सीट पर जदयू ने उतारे उम्मीदवार

57 उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 सीट चौंकाने वाले हैं. इन 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जदयू ने एनडीए में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. दरअसल, इस लिस्ट में सोनबरसा से रत्नेश सदा को भी टिकट दिया है, जिस पर लोजपा ने दावा किया था. चिराग पासवान के दावे वाली चार सीटों पर JDU ने उम्मीदवार उतार दिए हैं. गायघाट सीट से कोमल सिंह को उम्मीदवार बना दिया है. चिराग इस सीट पर क्लेम कर रहे थे. वहीं राजगीर सीट से कौशल किशोर को टिकट दिया है. एकमा से धूमल सिंह और जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है. मधेपुरा से कविता साहा JDU की उम्मीदवार होंगी. सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव और बिहारीगंज से निरंजन मेहता JDU कैंडिडेट होंगे.

 

Bihar election 2025: बराबरी की हिस्सेदारी से खुश नहीं हैं नीतीश कुमार?

2020 में चिराग की पार्टी ने जदयू को पहुंचाया था भारी नुकसान

जदयू ने चिराग पासवान की सीटों: एकमा, गायघाट, राजगीर और सोनबरसा पर उम्मीदवार उतारे हैं. ये वे सीटें हैं, जहां लोजपा ने 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार की जदयू को नुकसान पहुंचाया था. गायघाट में नीतीश कुमार ने न सिर्फ चिराग पासवान की सीट छीन ली, बल्कि उनके उम्मीदवार को भी पार्टी का सिंबल देकर उन्हें मैदान में उतारा. जेडीयू ने लोजपा (आर) की सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को जेडीयू उम्मीदवार बनाया है. वहीं, राजगीर सीट से नीतीश ने कौशल किशोर को मैदान में उतारा है. सोनबरसा सीट से जेडीयू ने रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल दिया है.

एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मचा बवाल

एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है. जदयू और लोजपा (आर) के बीच रस्साकशी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां जदयू और लोजपा (आर) के बीच खींचतान जारी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी खासे नाराज चल रहे थे. लेकिन अमित शाह से मुलाक़ात के बाद उनकी नाराजगी दूर होने की खबरें सामने आ रहीं हैं.

 

बिहार एनडीए में बड़ा खेला करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? रातभर चलती रही बैठक फिर भी नहीं बात; जानें- किस बात से नाराज हैं RLM प्रमुख

Tags: bihar chunav 2025Bihar Election 2025biharelection-hero-1biharelectionnewschirag paswanNitish Kumar
Bihar Election: वो 4 सीटें कौन सी हैं? जिनपर जदयू ने उम्मीदवार उतारकर बढ़ा दी चिराग की टेंशन

