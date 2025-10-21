पहली महिला के कंधे पर रखा हाथ और अब दूसरी को पहना दी माला, रोका तो किसे बोले- गजबे आदमी हो तुम यार!

Nitish Kumar Viral Video: बिहार में नीतीश कुमार के आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसे देखकर लगता है कि नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं. जिसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है. कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिला. बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों का समर्थन करने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में घिर गए. मुजफ्फरपुर में उन्हें एक महिला उम्मीदवार को जीत का आशीर्वाद देना था. पुरुष उम्मीदवारों के लिए माला पहनाने और महिला उम्मीदवारों को हाथ में माला सौंपने की परंपरा रही है. लेकिन हुआ कुछ और, आइये उसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

नीतीश कुमार ने महिला उम्मीदवार के गले में डाल दिया माला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बिहार के मुख़्यमंत्री नीतीश कुमार महिला उम्मीदवार के गले में माला डाल रहे हैं. मंच पर पास में खड़े जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इशारा करते रह जाते हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुछ नहीं संहते हैं. इस कार्यक्रम का जदयू के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइवस्ट्रीम किया गया. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. राजद ने वीडियो पर चर्चा करते हुए सीएम नीतीश को लाचार बताया और लिखा कि अब कोई भी मुख्यमंत्री को डांट सकता है.

VIDEO | Muzaffarpur: “Gazab aadmi hai”, Bihar CM Nitish Kumar (@NitishKumar) to JD(U) MP Sanjay Jha after he stopped him from garlanding BJP candidate Rama Nishad during a rally.#BiharElection2025 #BiharElectionsWithPTI (Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/ZPDHIwibKP — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2025

यह भी पढ़ें :-

राजद ने नीतीश कुमार को बताया लाचार

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा लगातार तार-तार होती जा रही है. अब कोई भी कहीं भी नीतीश कुमार को डांट सकता है. राजद ने आगे कहा कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा डर उनकी ही पार्टी के सदस्यों को है. जदयू के सदस्यों को लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ अप्रत्याशित कर सकते हैं. इसलिए चुनावी रैलियों के दौरान उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका जा रहा है. राजद का इशारा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की ओर था.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जब नीतीश कुमार महिला उम्मीदवार के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो संजय झा उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए नजर आ रहे हैं, राजद ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ऐसे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने योग्य रह गए हैं.

यह भी पढ़ें :-