Bihar election 2025: बीजेपी ने घोषित की चुनाव अभियान समिति, इन 45 नेताओं को मिली जिम्मेदारी

Bihar BJP Election Committee 2025: जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियाँ अपने चुनाव प्रचार में जोर-शोर दिखाने लगी हैं. इसी कड़ी में, भाजपा ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है और बिहार चुनाव अभियान समिति 2025 का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय और राज्य स्तर के कई बड़े नेता और सांसद इस समिति का हिस्सा बनकर पार्टी की रणनीति को मजबूत करेंगे, ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके.

बिहार चुनाव समिति में कुल 45 नेता शामिल

भाजपा ने बिहार चुनाव समिति में कुल 45 नेताओं को शामिल किया है. इनमें बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल पहले, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दूसरे और विजय कुमार सिन्हा तीसरे स्थान पर हैं.

बिहार चुनाव अभियान समिति 2025 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, मंगल पांडे, डॉ. संजय जयसवाल, गोपाल नारायण सिंह, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे, राजीव प्रताप रूडी, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद शामिल हैं.

डॉ. प्रेम कुमार, रेनू देवी, जनक राम, हरि सहनी, ऋतुराज सिन्हा, सैयद शाहनवाज हुसैन, रमा देवी, प्रदीप कुमार सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोपालजी ठाकुर और अशोक यादव.

सांसद विवेक ठाकुर, शंभू शरण पटेल, धर्मशीला गुप्ता, कृष्ण कुमार मंटू, अनिल शर्मा (बख्तियारपुर), कृष्ण कुमार मंटू, राम नारायण मंडल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वीरेंद्र चौधरी, हरि मांझी और अशोक अग्रवाल.

इसके अलावा लालमोहन गुप्ता, बेबी कुमारी, शीला प्रजापति, उ.प्र. शर्मा, राजेंद्र चौपाल, उपेंद्र प्रसाद, राम कुमार राय, विश्वमोहन कुमार और तल्लू वास्की को भी बिहार चुनाव अभियान समिति 2025 में शामिल किया गया है.

