Bihar election news: पटना की 14 सीटों पर सियासी तूफ़ान! मेयर के बेटे सहित 9 बड़े उम्मीदवारों ने लिया नामांकन वापस

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पटना जिले की 14 सीटों पर सियासी हलचल तेज हो गई है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन सीटों पर कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस बार कुछ प्रमुख नामों ने अपने नामांकन वापस लेकर राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है. जानिए कौन-कौन हैं वो उम्मीदवार और किस सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प होने वाला है.

दरअसल, नौ उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिनमें पटना के मेयर के बेटे शिशिर साहू भी शामिल हैं, जिन्होंने पटना साहिब सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है. नामांकन वापसी के बाद, चुनाव आयोग ने सभी 149 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं. ज़िला प्रशासन अब चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है.

211 ने नामांकन दाखिल किए थे, 53 खारिज

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं ज़िला मजिस्ट्रेट डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि कुल 211 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे. जांच के दौरान, 53 अधूरे नामांकन खारिज कर दिए गए. वैध पाए गए 158 नामांकनों में से नौ ने सोमवार को स्वेच्छा से अपने नामांकन वापस ले लिए.

इन प्रमुख नामों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली

मेयर के पुत्र शिशिर कुमार के अलावा, डॉ. अजय प्रकाश ने भी निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन वापस ले लिया. दानापुर विधानसभा सीट से टिंकू कुमार यादव, ब्रजेश कुमार, धीरज और राजकुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि मनेर से कामेश्वर कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया. बांकीपुर से सैयद ज़की इमाम नक़वी, कुम्हरार से कुमार संजीत और मसौढ़ी से रामजी रविदास ने कहा कि उन्होंने बिना किसी दबाव के अपना नामांकन वापस लिया. नामांकन वापसी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई.

सीटवार उम्मीदवारों की संख्या

इस संबंध में, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि पालीगंज से सबसे अधिक 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. कुम्हरार और मनेर में 13-13 उम्मीदवार होंगे. दानापुर में सबसे कम सात उम्मीदवार हैं. मोकामा में आठ उम्मीदवार हैं, और बख्तियारपुर, बांकीपुर और मसौढ़ी में नौ-नौ उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे.