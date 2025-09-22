Bihar Chunav: Vijay Sinha का गढ़ है लखीसराय, तीन बार लगातार जीत, क्या RJD बदल पाएगी समीकरण?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर अपनी जीत तय मानकर चल रही होगी. उनमें पहला नाम लखीसराय का होगा. विजय कुमार सिन्हा का इस सीट पर दबदबा है और वह एक बार फिर यहां से जीत दर्ज करना चाहेंगे. 2010 से अब तक वे तीन बार ये सीट जीत चुके हैं. उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कद और मजबूत हुआ है. ऐसे में उनकी जीत पक्की मानी जा रही है.

लखीसराय विधानसभा सीट 1977 में बनी और ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में छह खंड हैं. इनमें से एक लखीसराय भी है. जहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है.

कौन कब जीता? (Who won when?)

1977 से अब तक लखीसराय में 11 विधानसभा चुनाव हुए हैं. भाजपा ने इस सीट पर सबसे ज़्यादा 5 बार जीत हासिल की है. जनता पार्टी और जनता दल दोनों ने दो-दो बार ये सीट जीती है. कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ एक बार ये सीट जीत पाई हैं. 1980 में कांग्रेस और 2005 में राजद ने ये सीट जीती थी. विजय सिन्हा पिछली बार इस सीट पर राजद उम्मीदवार से हारे थे. लेकिन इस चुनाव को 20 साल हो चुके हैं. ऐसे में अब यह सीट भाजपा का गढ़ बन चुकी है.

क्या हैं समीकरण? (What are equations?)

बीजेपी के लिए ये सीट जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. विजय कुमार सिन्हा ने 2005 में पहली बार ये सीट जीती थी. इसी साल उन्हें बाद में हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन 2010, 2015 और 2020 में वह लगातार तीन बार यहां से विधायक चुने जा चुके हैं. नीतीश कुमार के बाद विजय कुमार सिन्हा एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं. ऐसे में उपमुख्यमंत्री बनने से उन्हें भी फ़ायदा होगा. यहां जीत हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन को एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा.

