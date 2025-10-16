Home > Chunav > 4 दिन बाद आखिरकार मान गईं Khesari Lal Yadav की पत्नी, जानें किसके खिलाफ लड़ेंगी चुनाव

Khesari Lal Yadav: चंदा देवी के चुनाव लड़ने की खबर ने छपरा सीट को बेहद रोमांचक बना दिया है. अब छपरा में दो महिला कैंडिडेट के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला होगा.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 16, 2025 10:38:12 AM IST

Bihar Election 2025: भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार खेसारी लाल यादव  (Khesari Lal Yadav) की पत्नी चंदा देवी (Chanda Devi) 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) लड़ने वाली हैं. उनके मैनेजर सोनू पांडे ने बुधवार को कन्फर्म किया कि चंदा देवी छपरा विधानसभा सीट से RJD के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी.

पीछले 4 दिनों से मना रहे थे

मैनेजर सोनू पांडे ने मीडिया को बताया कि चंदा देवी आज (गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025) मुंबई से पटना आएंगी, जिसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी. हालांकि, बुधवार को खेसारी लाल यादव ने मीडिया को बताया कि वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ें और पिछले चार दिनों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं. खेसारी ने कहा, “अगर वह मान जाती हैं, तो हम अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे; नहीं तो, मैं सिर्फ कैंपेन करूंगा और भैया (तेजस्वी यादव) की जीत पक्की करने की कोशिश करूंगा.”

दो महिला कैंडिडेट के बीच मुकाबला 

चंदा देवी के चुनाव लड़ने की खबर ने छपरा सीट को बेहद रोमांचक बना दिया है. उनका सीधा मुकाबला BJP कैंडिडेट छोटी कुमारी से होगा, यानी छपरा में दो महिला कैंडिडेट के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला होगा. इस बार BJP ने मौजूदा MLA डॉ. CN गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी को टिकट दिया है.

छोटी कुमारी पहले ज़िला परिषद की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और उन्हें ऑर्गनाइज़ेशनल और पब्लिक रिलेशन की काबिलियत का फ़ायदा मिल सकता है, जबकि चंदा देवी को छपरा ज़िले के रहने वाले अपने पति खेसारी लाल यादव के ज़बरदस्त स्टारडम और फ़ैन बेस का फ़ायदा मिलने की उम्मीद है.

छपरा सीट के पॉलिटिकल इक्वेशन

छपरा विधानसभा सीट पर सालों से BJP का दबदबा रहा है. 2020 के चुनाव में BJP के डॉ. CN गुप्ता ने RJD के रणधीर कुमार सिंह को लगभग 6,771 वोटों के मामूली अंतर से हराया था. इस सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते हैं. खेसारी लाल यादव के बड़े फ़ैन बेस के साथ, RJD को इस सीट पर जीत की उम्मीद है, जहाँ कांटे के मुकाबलों का इतिहास रहा है.

