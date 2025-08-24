Bihar Chunav: राहुल गांधी, तेजस्वी यादव झूठ बोल कर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं: रविशंकर प्रसाद

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट

Bihar Chunav: भाजपा के नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर पलटवार करते हुए तथ्यों के साथ जवाब दिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37, भाजपा को 33 और कांग्रेस को छह सीटें मिली थीं। इस चुनाव में भी यही चुनाव आयोग था। जब उनके पक्ष में जनता वोट दे तो चुनाव आयोग ठीक और जब वोट नहीं मिले, तो चुनाव आयोग खराब, यह कैसे चलेगा?

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ कांग्रेस को 13 सीट मिली, भाजपा को नौ सीट मिली, शिवसेना को नौ और एनसीपी को आठ सीटें मिलीं. यही बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में सरकार बनी, तो क्या वहाँ चुनाव आयोग नहीं था?

उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को जनता वोट नहीं देती है, तो कोई क्या करेगा? हरियाणा विधानसभा, दिल्ली, महाराष्ट्र में विधानसभा में भाजपा की जीत हुई, क्योंकि जनता ने राहुल गांधी के झूठ को पहचान लिया था।

राहुल गांधी हर संवैधानिक संस्थाओं पर बेशर्मी से आरोप लगा रहे

उन्होंने साफ लहजे में कहा कि राहुल गांधी हर संवैधानिक संस्थाओं पर बेशर्मी से आरोप लगाते रहे हैं। आज चुनाव आयोग है, इसके पहले चौकीदार चोर है की भी बात की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, मीडिया, प्रधानमंत्री किसी को नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि आप कुछ भी बोले और देश बर्दाश्त करे, यह नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि इन दिनों वे बिहार में आकर लोगों को बरगला रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर जिस भाषा का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता तीन बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री को “झूठ” बोलने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी की संगत में आप उनकी चाल न चलिए।

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने एसआईआर को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने आज कहा है कि मतदाताओं में 98 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने कागजात जमा कर दिए हैं। सात करोड़ 24 लाख मतदाता में 0.16 प्रतिशत आपत्ति आई है। तीन लाख 28 हजार ऐसे दावेदार हैं जो हाल ही में 18 साल के हुए हैं या होने वाले हैं। एक सितंबर अंतिम तिथि है, जिसमें अभी भी समय है। चुनाव आयोग ने खुद कहा कि सभी पार्टियों के 1.60 लाख बीएलए हैं, लेकिन एक-दो को छोड़ कर किसी ने आपत्ति नहीं की है।

जो बिहार छोड़ कर चले गए , उनका वोट मान्य ?

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए राहुल गांधी से पूछा कि क्या जिनका निधन हुआ है या जो दो जगह वोटर हैं, उन्हें वोट देने दिया जाए? जो बिहार छोड़कर चले गए हैं, क्या उन्हें वोट देने दिया जाए? वैसे भी आपत्ति दर्ज करने के लिए समय दिया गया है। भाजपा के नेता ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि केवल गाली देने से कुछ नहीं होता।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि जो मैं कहूँ, वह सही शेष गलत। इसके पीछे का एक भाव है कि देश का शासन कांग्रेस करेगी और राहुल गांधी पीएम बनेंगे, और बिहार का शासन राजद करेगी और सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे।

दोनों युवराजों का सही चेहरा देखिए

सत्ता के प्रति यह तृष्णा है, लेकिन जनता इन्हें कभी सत्ता नहीं सौंपेगी। ये न कभी प्रधानमंत्री बनेंगे न मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा की इन दोनों युवराजों का सही चेहरा देखिए, क्या ऐसे लोग जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए ईमानदारी से जीती है और जीतेगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एफिडेविट देकर शिकायत करने का प्रावधान है।