Bihar Chunav: बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग लगभग तय, जल्द होगी घोषणा

नई दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट

Bihar Chunav: बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट बटवारा लगभग तय हो चुका है अगले महीने सितंबर ने सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। जनता दल यूं 102, भाजपा 101, लोक जनशक्ति पार्टी 20, हम 10 और रालोसपा 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो महीने बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए का सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन से होना है।

जल्द ही बिहार में एनडीए की सीटों की घोषणा हो सकती है

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार बिहार में, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) को 102, भाजपा को 101, लोक जनशक्ति पार्टी (रामरंविलास) को 20,

हम को 10 और लोक समता पार्टी को भी 10 सीटें मिलेंगी। इस तरह 243 सीटों पर एनडीए नेताओं की आपसी सहमति बन चुकी है सीट शेयरिंग की घोषणा अगले महीने सितंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।

दो दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सीट बटवारे पर चर्चा हुई थी। इसी बैठक में सीटों की संख्या पर सहमति बनने की बात निकल कर सामने आई है।

‘भारतीय जनता पार्टी’ बिहार में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी ‘जनता दल यूनाइटेड’ को अपने से एक सीट ज्यादा जदयू को देने को राजी हुआ है। इतना ही नहीं साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने को भाजपा तैयार हुई है।

चिराग पासवान बना रहे ज्यादा दबाव

सीट शेयरिंग में एनडीए में सबसे ज्यादा दबाव चिराग पासवान बना रहे है जो 45 से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं लेकिन भाजपा की ओर से चिराग पासवान को 20 सीटें देने की बात कही गई है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान आनाकानी कर रहे है 20 सीट पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को 20 सीट पर मना लेने की बात भी भाजपा की ओर से की जा रही है।

जीतनराम मांझी की हम पार्टी भी 20 से 25 सीट मांग रही है लेकिन भाजपा की ओर से उनको दो अंकों यानि 10 सीट देने की बात कही जा रही है।

इसी तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी 20 से 25 सीटों की उम्मीद बांधे बैठे थे लेकिन उनको भी 10 सीट पर ही मनाया जा रहा है।

नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए

बिहार में विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश सरकार के काम पर लड़ेगा।

एनडीए के सभी घटक दलों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इंडी चुनाव लड़ेगा नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज पर ही वोट मांगे जाएंगे।

उम्मीदवार से पहले तय हो गई जातियां

बिहार की राजनीति पूरी तरह से जाति आधारित रही है।पिछड़ा ,अति पिछड़ा,दलित,अति दलित और उच्च वर्ग ब्राह्मण,राजपूत,भूमिहार,बनिया और कायस्थ में पूरी तरह से बंटा हुआ है। मुस्लिम वोटर भी बिहार में बड़ी संख्या में है।

बिहार की राजनीति इन सभी 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चाहे बाद में तय होंगे लेकिन किस जाति को किस सीट से टिकट देना है यह सभी 243 सीटों पर पहले से तय हो चुका है। एनडीए के घटक दलों को अपनी अपनी सीटों पर उसी जाति के उम्मीदवारों को टिकट देना होगा।सीटों की सूची और जातियों के नाम सभी राजनीतिक दलों की को पहले से दे दिए गए है।

सीटों की पहचान भी लगभग पूरी हो चुकी है कौन सा दल कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला पहले ही हो चुका है। लगभग दो दर्जन सीटों पर आपस में अदला बदली भी की गई है।

सूत्रो के अनुसार अगले महीने सितंबर में ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी होना है। नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। यही कहा जा रहा है कि बिहार में दीपावली और छठ के त्योहार के बाद किसी तारीख का ऐलान होगा।

चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि तीन चरणों में चुनाव कराए जा सकते है।

एसआईआर पर सबसे ज्यादा हल्ला

बिहार विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा हल्ला एसआईआर को लेकर हो रहा है।कांग्रेस नेता। राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए है। राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग पर चुनाव चोरी करने का आरोप लगाया है जान बूझकर कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में से काटने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ सांठगांठ करने के आरोप लगाए है।

इसी एसआईआर को मुद्दा बनाकर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं।

घोषणा पत्र भी होगा जारी

एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी होगा। चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी योजना लाने की तैयारी हो रही है साथ ही बेरोजगारों के लिए भी योजनाएं घोषित होंगी। मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य बीमा योजना का आकर बढ़ाया जाएगा।