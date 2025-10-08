कौन हैं पूर्व IPS शिवदीप लांडे? जिन्होंने लिया अब पॉलिटिकल एक्शन, इन 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव!
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में सिंघम के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है. 2025 में, शिवदीप ने राजनीति में प्रवेश किया और अपनी नई पार्टी "हिंद सेना" बनाई. वह अररिया से चुनाव लड़ेंगे या कहीं और से उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है.

By: Ashish Rai | Published: October 8, 2025 10:00:34 PM IST

Image credit:www.Facebook.com/shivdeeplandeofficial
Image credit:www.Facebook.com/shivdeeplandeofficial

Shivdeep Lande: बिहार में सिंघम के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है. 2025 में, शिवदीप ने राजनीति में प्रवेश किया और अपनी नई पार्टी “हिंद सेना” बनाई. वह अररिया से चुनाव लड़ेंगे या कहीं और से उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है. बता दें, लांडे ने 2011 में एसपी के तौर पर सुर्खियाँ बटोरी थीं.

पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे के बारे में जानते हैं?

पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे का नाम बिहार में कानून-व्यवस्था में सुधार और पुलिसिंग के प्रति सख्त रवैये से जुड़ा है. 2006 बैच के अधिकारी, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के बीच पहचान बनाई. उन्होंने पटना, अररिया और पूर्णिया जैसे संवेदनशील इलाकों में अपराधियों और माफिया के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया. पटना से अररिया ट्रांसफर के दौरान, लोगों ने मोमबत्ती जलाकर उनका समर्थन किया.

शिवदीप लांडे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.1 लाख, एक्स पर 4358 और फेसबुक पर 8.1 लाख फॉलोअर्स हैं. जो उन्हें एक नई राजनीतिक और सामाजिक आवाज के रूप में देखते हैं. उनकी स्पष्टवादिता, भावुक कर देने वाले पोस्ट और जनता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सोशल मीडिया पर मज़बूत पकड़ बनाने में मदद की है.

व्यवस्था को भीतर से बदलने का ऐलान

सितंबर 2024 में, उन्होंने आईपीएस सेवा से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अब वे जनता की सीधे सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं. उसी वर्ष अप्रैल में, उन्होंने बिहार के लिए “हिंद सेना” नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया और अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू की. शिवदीप लांडे ने स्पष्ट किया कि वह अररिया और अपने गृह जिले जमालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जहां वह लंबे समय से सामाजिक कार्यों के माध्यम से सक्रिय हैं। वे एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर लाइव आकर खुद दी. मालूम हो, लांडे अररिया में पुलिस अधीक्षक और जमालपुर में एएसपी के रूप में कार्य कर चुके हैं.

शिवदीप लांडे के राजनीतिक प्रवेश ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है. उनके समर्थक उन्हें भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक मज़बूत व्यक्ति मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि उनके कड़े रुख अक्सर विवादों को जन्म देते रहे हैं. राजनीति में आने के बाद भी, सोशल मीडिया और जनसंपर्क के माध्यम से उनकी लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है.

शिवदीप लांडे का अब तक का सफ़र

शिवदीप लांडे का एक आईपीएस अधिकारी से राजनेता बनने का सफ़र एक दिलचस्प और विवादास्पद कहानी है, जो भविष्य में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव ला सकती है. सभी प्रमुख दल और जनता उनके राजनीतिक करियर पर कड़ी नज़र रख रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सुपर कॉप राजनीति में कितना सफल होता है. क्या जनता उन पर भरोसा जताएगी या उन्हें नकार देगी?

