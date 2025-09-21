लालू परिवार में जारी उठापठक के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, छोटे भाई तेजस्वी का बढ़ा गया सिरदर्द

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते-आते राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की अंदुरुनी कलह सामने आ रही है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) के एक पोस्ट से फिर से जयचंदों की बहस शुरू हो गई है. अब इस मामले में तेज प्रताप यादव का बयान भी सामने आई है. उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है.

तेज प्रताप (Tej Pratap Yadav) ने साफ कर दिया है कि वे कभी भी राजद में वापस नहीं लौटेंगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह प्रण भगवान के सामने लिया है और वे इससे पीछे नहीं हटेंगे. तेज प्रताप ने कहा कि माता-पिता की जगह अलग होती है और राजनीतिक पार्टी की जगह अलग होती है. माता-पिता हमेशा पूजनीय रहेंगे, लेकिन अब मेरा राजद से कोई संबंध नहीं है.

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha 2025) में महुआ से चुनाव लड़ेंगे. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा उचित समय पर की जाएगी. उन्होंने संकेत दिया कि ‘जन शक्ति’ के बैनर तले उम्मीदवार बिहार भर में चुनाव लड़ सकते हैं.

रोहिणी आचार्य ने सबको किया अनफॉलो

लालू प्रसाद यादव के परिवार में उठापठक शुरू हो गई है. उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव, RJD और परिवार के अन्य सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं. इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि रोहिणी ने अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया है और कई करीबी रिश्तेदारों को अनफॉलो कर दिया है.

फिलहाल वह एक्स पर सिर्फ 61 लोगों को फॉलो करती हैं, जिनमें उनकी बहन मीसा भारती (पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद) ही एकमात्र परिवार का सदस्य है. वह RJD पार्टी या परिवार के किसी अन्य सदस्य को फॉलो नहीं करतीं. इसे तेजस्वी से रोहिणी की बढ़ती नाराजगी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

आरजेडी को बड़ा झटका

तेज प्रताप के बयान को राजद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. पार्टी के अंदर असंतोष और नाराजगी की खबरें कुछ समय से आ रही थीं. अब तेज प्रताप का बिल्कुल अलग रास्ता चुनने का फैसला आरजेडी के चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव फिलहाल पार्टी की कमान संभाल रहे हैं. तेज प्रताप ने कहा कि उनकी राजनीति लोगों की समस्याओं को हल करने पर केंद्रित होगी. उन्होंने दोहराया कि वे शिक्षा, रोजगार और युवाओं को सही दिशा देने पर विशेष ध्यान देंगे. उनके अनुसार, अच्छी शिक्षा वाला समाज बेहतर राजनीति और मजबूत भविष्य का निर्माण करेगा.

