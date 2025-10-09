20 महीने के अंदर बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, तेजस्वी यादव का बड़ा एलान
Tejashwi Yadav PC Today: राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि 20 महीने के अंदर हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 9, 2025 1:41:36 PM IST

Tejashwi Yadav PC Today
Tejashwi Yadav PC Today

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav) ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर बड़ा एलान किया है. पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष है. चुनाव का शंखनाद हो चुका है. आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने साबित कर दिया कि उनका ध्यान पूरी तरह से बिहार के बेरोजगार युवाओं पर है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा एलान करते हुए कहा कि 20 महीने के अंदर बिहार के प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी करने वाला नौकरी होगा.

इसके अलावा, उन्होंने 17 महीने के अपने कार्यकाल के दौरान दी गई 5 लाख नौकरियों का भी जिक्र किया. उन्होंने इस बारे में बोलते हुए कहा कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी. इस बात की खुशी है लेकिन फिर भी असंतुष्ट हैं, पूरा 5 साल मिलेगा तो निष्पक्ष और ईमानदार सरकार देंगे.

20 दिनों के अंदर लाएंगे अधिनियम

प्रेस कॉन्फ्रेंस (Tejashwi Yadav PC Today) में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी ऐसे परिवार हैं, जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है. वहां हम सरकार में आने के बाद बीस दिनों के अंदर अधिनियम लाएंगे और बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे. उन्होंने कहा कि अब हमसे पूछा जाएगा कि हम यह कैसे करेंगे. तो हम बता दें कि हम इसे साइंटफिक तरीके से करेंगे और हमारे पर सभी चीजों का आंकड़ा है.

नीतीश सरकार पर बोला हमला

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं. वही नकल यह सरकार कर रही है.  राजद नेता ने कहा कि आज यह लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं. नौकरी देने की बात नहीं कर रहे. उन्होंने कहा कि हम कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं. एक कसक है हमारे मन में. हमने 5 लाख नौकरियां दी. लेकिन हम अपने 17 महीने की सरकार में किए गए काम से संतुष्ट नहीं हैं. सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय करेंगे. तेजस्वी जो कह रहा है वो करेगा. ये फिजिबल है. तेजस्वी की दिखाई राह का इन्होंने नकल किया.

तेजस्वी ने कहा कि बीस साल में एनडीए ने असुरक्षा दी और अब हम हर घर नौकरी देंगे. तेजस्वी ने कहा कि हम बिहार को करेक्ट और परफेक्ट सरकार देंगे. बिहार चुनाव के परिणामों के संदर्भ में तेजस्वी ने कहा कि हमें पूरी आशा है कि बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देगी.

