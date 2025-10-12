बिहार चुनाव की घोषणा के बाद अब तक कौन-कौन से विधायकों ने दिया इस्तीफा? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी के अलावा नेताओं ने अपनी-अपनी जुगत में दल बदल शुरू कर दिया है. खुद की पार्टी में दाल नहीं गलता देख दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं. इसी क्रम में बिहार में शनिवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला. नवादा से राजद विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाशवीर ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया. दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया. विभा देवी ने अपने पत्र में लिखा कि वह स्वेच्छा से विधानसभा से इस्तीफा दे रही हैं, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए. प्रकाशवीर ने अपने पत्र में यह भी कहा कि वह 11 अक्टूबर, 2025 से सदन से इस्तीफा दे रहे हैं.

अब तक किन-किन नेताओं ने दिया इस्तीफा?

चुनाव की तारीखों के एलान के बाद अब तक कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है. राजद छोड़ने वाले विधायकों की बात करें राजौली से राजद प्रकाश वीर, नवादा से राजद विधायक विभा देवी, मोहनिया से राजद विधायक संगीता कुमारी, भभुआ से राजद विधायक भरत बिंद और शिवहर से राजद विधायक चेतन आनंद ने अब तक इस्तीफा दिया है. तो वहीं, दूसरी तरफ गोपालपुर सीट से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि इन्होंने टिकट काटे जाने की सुगबुगाहट को देखते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है.

इसके अलावा, चेनारी से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. पूर्णिया से पूर्व सांसद और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले संतोष कुशवाहा ने भी जदयू छोड़कर राजद ज्वाइन कर लिया है. चुनाव में टिकट कटने की संभावना को देखते हुए विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद सब के सब अपनी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें :-

कौन हैं विभा देवी?

विभा देवी बिहार के पूर्व मंत्री और नवादा से प्रमुख नेता राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. 2015 में राजबल्लभ यादव राजद से विधायक चुने गए थे, लेकिन पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. इसके बाद राजद ने 2020 के चुनाव में विभा देवी को टिकट दिया और उन्होंने 26,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की. ​​इसके अलावा, प्रकाशवीर की बात करें तो वो रजौली से दो बार राजद विधायक भी रह चुके हैं. उन्होंने 2015 और 2020 दोनों चुनाव पार्टी के टिकट पर जीते थे. प्रकाशवीर लंबे समय से राजबल्लभ यादव के करीबी सहयोगी रहे हैं. बताया जा रहा है कि विभा देवी और प्रकाशवीर दोनों लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से राजद से नाराज चल रहे थे.

राजद को लगा बड़ा झटका

अब ये भी खबर सामने आ रही है कि विभा देवी और प्रकाशवीर जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू में शामिल हो सकते हैं. इससे पहले, राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव भी जदयू में शामिल हुए थे. राजबल्लभ यादव परिवार का लालू प्रसाद यादव के साथ लगभग तीन दशकों से घनिष्ठ राजनीतिक संबंध रहा है, लेकिन अब वह रिश्ता टूट गया है. यह इस्तीफा राजद के लिए एक और बड़ा झटका है.

यह भी पढ़ें :-