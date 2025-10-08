कौन थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, क्या है रणबीर सेना का इतिहास? एक बार फिर चर्चा में! जानिए
कौन थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, क्या है रणबीर सेना का इतिहास? एक बार फिर चर्चा में! जानिए

Ranvir Sena Bihar Election: ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिन्हें बरमेश्वर मुखिया के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में एक उच्च-जाति के ज़मींदार उग्रवादी समूह, रणवीर सेना के संस्थापक थे, जो एक नक्सल-विरोधी संगठन था. 1 जून, 2012 को अज्ञात बंदूकधारियों ने उनकी हत्या कर दी थी.

October 8, 2025

Ranvir Sena Election 2025: बिहार में चुनावी सरगर्मियाँ चरम पर हैं, वहीं कुख्यात रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते चंदन सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है. इस ऐलान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बिहार एक बार फिर रणवीर सेना का आतंक देखेगा. हालाँकि, चंदन सिंह का कहना है कि भारतीय रणवीर पार्टी, रणवीर सेना से अलग है.

चंदन सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए भारतीय रणवीर पार्टी की स्थापना की है. जब उनसे पूछा गया कि क्या यह पार्टी रणवीर सेना का संवैधानिक रूप है, तो उन्होंने जवाब दिया, “आत्मा और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता। रणवीर सेना मेरी है और मैं उसकी हूँ. हमारी पार्टी की आत्मा रणवीर सेना की ही रहेगी.”

ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन थे?

ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिन्हें बरमेश्वर मुखिया के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में एक उच्च-जाति के ज़मींदार उग्रवादी समूह, रणवीर सेना के संस्थापक थे, जो एक नक्सल-विरोधी संगठन था. 1 जून, 2012 को अज्ञात बंदूकधारियों ने उनकी हत्या कर दी थी.

ब्रह्मेश्वर मुखिया का जन्म एक भूमिहार परिवार में हुआ था और 1994 में रणवीर सेना के गठन के तुरंत बाद वे इसके नेता बन गए. मुखिया पर सैकड़ों नक्सलियों की हत्याओं में शामिल होने का संदेह था, जिन्होंने गरीब और दलित पृष्ठभूमि के लोगों की भर्ती की थी. 2002 में, सिंह को ‘नरसंहार’ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती थी. उन्होंने मुकदमे की प्रतीक्षा में नौ साल जेल में बिताए, ज़मानत पर रिहा हुए, और बाद में अपर्याप्त सबूतों के कारण बरी हो गए.

जेल से छूटने के बाद, 5 मई 2012 को, सिंह ने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की स्थापना की. सिंह ने कहा कि यह संगठन किसानों और अन्य मज़दूरों का समर्थन करेगा. 1 जून 2012 को, ब्रह्मेश्वर सिंह बिहार के आरा में अपने घर के पास सुबह की सैर पर थे. लगभग छह हथियारबंद लोगों ने कथित तौर पर सिंह को कई बार गोली मारी. मुखियाजी की हत्या के विरोध में कई जगहों पर दंगे भड़क उठे। हज़ारों लोगों ने सर्किट हाउस, प्रखंड विकास अधिकारी कार्यालय और कई सरकारी वाहनों को जला दिया, रेलवे कार्यालयों को क्षतिग्रस्त कर दिया और हावड़ा-दिल्ली मार्ग पर ट्रेनें रोक दीं. मुखियाजी की हत्या से बिहार में व्यापक अराजकता फैल गई.

रणवीर सेना का इतिहास

रणवीर सेना एक जातीय उग्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना 1994 में बिहार के भोजपुर ज़िले के बेलाउर गाँव में हुई थी. इसका गठन भूमिहार ज़मींदारों द्वारा किया गया था जो अपने भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय थे. इस संगठन का नेतृत्व ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ़ बरमेश्वर मुखिया ने किया था, जिन्हें ‘रणवीर सेना का मुखिया’ कहा जाता था.

Tags: bhumihar politics biharbiharelectionnewsnational bhumihar brahmin mahasanghranvir sena bihar electionranvir sena election 2025
