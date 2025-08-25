Home > Chunav > Prashant Kishor: चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा एलान, जनता से किए कई बड़े वादे, एनडीए-‘इंडिया’ गठबंधन की बढ़ी टेंशन!

Bihar election promises: प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से अपील की कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। चाहे लालू हों, नीतीश हों या मोदी, इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट न दें।

Published By: Ashish Rai
Published: August 25, 2025 21:55:32 IST

Bihar Chunav 2025: चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले बिहार की जनता से एक बड़ा वादा किया है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। दरअसल, अपने चुनावी दौरे के दरम्यान प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में लोगों से वादा किया कि अगर प्रदेश में जन सुराज की सरकार बनी तो दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी और युवाओं को बिहार में ही 10-12 हजार रुपये का रोजगार मिलेगा।

मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने लोगों को अपने वादों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से ज़्यादा उम्र के हर पुरुष और महिला को हर महीने 2000 रुपये पेंशन दी जाएगी। जनसुराज के संस्थापक ने यह भी ऐलान किया कि जब तक सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं होता, तब तक आप अपने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएँ और सरकार उनकी फीस भरेगी ताकि एक गरीब बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ सके।

50 लाख युवाओं को बिहार बुलाकर नौकरी दी जाएगी

इसके अलावा, प्रशांत किशोर ने कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद मीनापुर या मुजफ्फरपुर के युवाओं को 10-12 हज़ार रुपये की मजदूरी के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। पूरे बिहार से ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर यहीं 10-12 हज़ार रुपये का रोज़गार दिया जाएगा।

प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से की ये अपील

प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से अपील की कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। चाहे लालू हों, नीतीश हों या मोदी, इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट न दें। अपने बच्चों के लिए वोट दें और अबकी बार बिहार में जनता का राज स्थापित करें। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोज़गार के लिए वोट दें।

