बिहार के नेताओं की 5 बेटियां, जिन्होंने अपने दम पर बनाया मुकाम, इनपर है देश को गर्व

Bihar assembly election 2025: , हम बिहार के उन पाँच राजनेताओं की बेटियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल किया है.

By: Ashish Rai | Published: October 9, 2025 5:51:37 PM IST

Bihar chunav 2025:बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे. इस बीच, हम बिहार के उन पाँच राजनेताओं की बेटियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल किया है.

नेहा शर्मा: बॉलीवुड अभिनेत्री

भागलपुर निवासी अभिनेत्री नेहा शर्मा, भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की बेटी हैं. नेहा ने “क्रूक”, “यंगिस्तान”, “यमला पगला दीवाना 2”, “तुम बिन 2” और “तान्हाजी” जैसी फिल्मों से हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई है. वह हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म “आफत” और वेब सीरीज “इलीगल 2” में नज़र आईं. बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक, नेहा शर्मा के लाखों फॉलोअर्स हैं और वह एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता, अजीत शर्मा, भागलपुर से कांग्रेस विधायक हैं. नेहा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल से प्राप्त की.

मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी

दूसरा नाम शांभवी चौधरी का है, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार कैबिनेट के सदस्य अशोक चौधरी की बेटी हैं. शांभवी वर्तमान में समस्तीपुर से लोकसभा सांसद हैं. अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और ज्ञान निकेतन स्कूल की निदेशक हैं.

लालू की बेटियाँ मीसा और रोहिणी

प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के भाई-भतीजावाद पर हमला करते रहे हैं. इसके बावजूद, राजद ने लालू की दोनों बेटियों, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया. मीसा भारती जीत गईं, जबकि रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी से हार गईं.

पुष्पम प्रिया चौधरी

पुष्पम प्रिया चौधरी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी हैं. पुष्पम ने लंदन में पढ़ाई की है. लंदन से लौटी पुष्पम ने अपनी पार्टी बनाई है, जिसका नाम उन्होंने प्लुरल्स रखा है.

शालिनी मिश्रा

वह दिवंगत कमला मिश्रा मधुकर की बेटी हैं, जो सीपीआई की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद थीं. पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने पूर्वी चंपारण के केसरिया से उम्मीदवार बनाया था. इसके बाद शालिनी इसी साल फरवरी में भाकपा छोड़कर जदयू में शामिल हो गईं.

