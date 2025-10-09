बिहार चुनाव में लगेगा भोजपुरी का तड़का, पवन से लेकर खेसारी तक… ये 6 सितारे आजमाएंगे अपनी किस्मत
बिहार चुनाव में लगेगा भोजपुरी का तड़का, पवन से लेकर खेसारी तक… ये 6 सितारे आजमाएंगे अपनी किस्मत

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. इसमें पवन सिंह, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, मैथिली ठाकुर और राधेश्याम रसिया का नाम सामने आ रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: October 9, 2025 1:07:35 PM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) को लेकर सियासी पारा 50 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है. चुनाव की तारीखों के एलान के बाद ही भोजपुरी अभिनेता और अभिनेत्रियों भी होड़ लग गई है. पवन सिंह के बाद, लोक गायिका मैथिली ठाकुर, अक्षरा सिंह की चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं हैं. पवन सिंह, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह ने भाजपा के अलग-अलग दिग्गज नेताओं से मुलाकात की. जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सभी सेलिब्रिटी चुनाव लड़ने की जुगत में लग गए हैं. उधर खेसारी लाल यादव भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच चल रही बयानबाजी के बीच खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की पत्नी का बचाव करके ये जाहिर कर दिया था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे.

कौन-कौन से भोजपुरी अभिनेता-अभिनेत्रियां लड़ेंगे चुनाव? (Which Bhojpuri actors and actresses will contest the elections?)

पवन सिंह, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी-अपनी किस्मत आजमा सकती हैं. अगर पवन सिंह की बात करें तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. हालांकि उनकी हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा, अक्षरा सिंह की बात करें तो उन्होंने हाल ही में भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की थी. जिसके बाद इनकी भाजपा में शामिल होने और विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं हैं.

खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव (Khesari Lal Yadav may contest the elections on RJD ticket)

खेसारी लाल यादव पिछले कई दिनों से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं. जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी पत्नी चंदा देवी भी चुनाव लड़ सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, खेसारी की पत्नी चंदा देवी छपरा से अपनी किस्मत आजमा सकती है. चर्चा जोरों पर है कि राजद के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. हालांकि, राजद के उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद ही ये तय होगा कि खेसारी चुनाव लड़ेंगे या उसकी पत्नी.

रितेश पांडे जनसुराज से लड़ेंगे चुनाव (Ritesh Pandey will contest the election from Jan suraj)

भोजपुरी स्टार रितेश पांडे की बात करें तो वो पहले ही प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं. इसकी पूरी-पूरी संभावना है कि वो चुनाव करेंगे. आज जन सुराज द्वारा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आएगी. जिसमें भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडेय को करगहर सीट से सीट मिलने की संभावना है. गायक राधेश्याम रसिया भी चुनावी रण में कूदने की तैयारी में हैं.

