तेजस्वी कैंप में टूट के संकेत, ऐसे उठे सवाल, मुकेश सहनी ने दे दिया अल्टीमेटम!

Bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, महागठबंधन अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर उलझा हुआ है और अभी तक कोई अंतिम फॉर्मूला तय नहीं हुआ है. इस बीच, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी का एक सोशल मीडिया पोस्ट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने लिखा है कि 14 नवंबर को हम बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे जहाँ समाज के हर वर्ग को उसका अधिकार और सम्मान मिलेगा. उन्होंने आज की पोस्ट में महागठबंधन की सरकार बनने का ज़िक्र नहीं किया, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं.

मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर?

मुकेश सहनी का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब वह महागठबंधन से 30 सीटें और उपमुख्यमंत्री पद की माँग कर रहे हैं. हालाँकि, गठबंधन के भीतर उनकी माँगें पूरी नहीं हो रही हैं. अब सवाल उठता है: क्या वह इस तरह की पोस्ट करके महागठबंधन से संभावित अलगाव का संकेत दे रहे हैं, या फिर वह सिर्फ़ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं?

हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इस पद को इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ सकते हैं, हां यह जरूर सच है कि 30 सीटों की मांग की गई है और डिप्टी सीएम पद की मांग की गई है, वह उन्हें चाहिए.

