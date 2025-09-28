Seat Samikaran: Bihar के सबसे छोटे कार्यकाल के उपमुख्यमंत्री की सीट, परिवार का रहा दबदबा, पढ़िए कुर्था का चुनावी सफर
Kurtha Assembly: कुर्था विधानसभा बिहार की एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीट है. जहां लगातार JD(U) 2 बार जीत हासिल किया है. 2020 में RJD के बागी कुमार जीता. कैसा रहा है चुनावी इतिहास..

September 28, 2025

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Bihar Election 2025: बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले है. चुनाव की तारीखों के एलान से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है. दोनों बड़े गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. इसी सियासी घमासान के बीच आज हम बात करेंगे कुर्था विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे. बिहार के तीसरे उपमुख्यमंत्री जगदेव प्रसाद भी यहीं से जीत दर्ज कर चुके है. जगदेव प्रसाद के बेटे और बहू भी दो बार यहां से विधायक रह चुके है. वर्तमान में राजद के बागी कुमार वर्मा यहां से विधायक है.

अरवल बिहार के 38 जिलों में से एक है. अरवल जिला एक अनुमंडल और 5 ब्लॉक में विभाजित किया है. जिले में दो विधानसभा सीटें है. इसमें अरवल और कुर्था शामिल है. कुर्था विधानसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुआ था.

2000 में राजद की जीत

2000 के चुनाव में राजद के शिव बचन यादव जीते थे. उन्होंने जदयू के मुंद्रिका सिंह यादव को मात्र 656 मतों से हराया था. शिव बचन यादव को कुल 50,888 मत मिले थे जबकि मुंद्रिका यादव को 50,232 मत मिले थे.

 2005 में लोजपा की जीत

फरवरी 2005 के चुनावों में नागमणि की पत्नी और लोजपा उम्मीदवार सुचित्रा सिन्हा ने कुर्था सीट पर चुनाव लड़ी और जीती. उन्होंने राजद के महेश प्रसाद यादव को कुल 1,842 मतों से हराया था. सुचित्रा सिन्हा को कुल 43,736 मत मिले थे, जबकि महेश प्रसाद यादव को 41,894 मत मिले थे. 

अक्टूबर 2005 के चुनावों में सुचित्रा सिन्हा ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. ​​उन्होंने राजद के सकदेव प्रसाद यादव को कुल 12,792 मतों से हरा दिया था. सुचित्रा देवी को कुल 31,372 मत मिले थे, जबकि सकदेव प्रसाद यादव को 18,580 मत मिले थे.

2010 में जदयू की जीत

2010 के चुनाव में जदयू के सत्यदेव सिंह ने जीत हासिल की थी. उन्होंने राजद के शिव बचन यादव को 9,493 मतों से हरा दिया था. सत्यदेव सिंह को कुल 37,633 मत मिले थे, जबकि शिव बचन यादव को 28,140 मत मिले थे.

2015 में  फिर जदयू की जीत

2015 के चुनाव में जदयू के सत्यदेव सिंह दूसरी बार कुर्था से विधायक बने. इस बार उन्होंने बीएलसीपी के अशोक कुमार वर्मा को 14,119 मतों से हराया था. सत्यदेव सिंह को कुल 43,676 मत मिले, जबकि अशोक कुमार वर्मा को 29,557 मत मिले थे.

2020 में राजद की वापसी

दो बार के विधायक और जदयू उम्मीदवार सत्यदेव 2020 के चुनाव में हार गए. राजद के बागी कुमार जीता है. उन्हें कुल 54,227 मत मिले, जबकि सत्यदेव सिंह को 26,417 मतों से संतोष करना पड़ा. बागी कुमार वर्मा बिहार सरकार में मंत्री भी रहे है.

