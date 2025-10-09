Ritesh Pandey कौन हैं? जिसे PK ने करगहर से दिया टिकट, बिहार चुनाव में आजमाएंगे अपनी किस्मत!

Ritesh pandey: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में सबसे चर्चित उम्मीदवार रोहतास ज़िले की करगहर विधानसभा सीट है, जहाँ से भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे को टिकट दिया गया है. गौरतलब है कि यह वही सीट है जहाँ से खुद प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलें लंबे समय से चल रही थीं.

पीके के नाम पर सस्पेंस था, अब रितेश पांडे मैदान में

राजनीतिक गलियारों में पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पीके अपनी जन्मभूमि करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं. हालाँकि, रितेश पांडे को करगहर से टिकट मिलने के बाद, अब इस बात को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं कि प्रशांत किशोर कहाँ अपनी किस्मत आजमाएँगे.

कौन हैं रितेश पांडे?

रितेश पांडे भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत की एक प्रमुख हस्ती हैं. उनके गाने और फ़िल्में युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं. अब, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के साथ, उन्होंने जन सुराज के लिए अपनी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। रितेश कुछ महीने पहले ही जन सुराज में शामिल हुए हैं.

करगहर में मुकाबला दिलचस्प होगा

जन सुराज द्वारा करगहर सीट से रितेश पांडे को मैदान में उतारने के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. रितेश की स्टार छवि इस सीट पर युवाओं को आकर्षित कर सकती है. अब देखना यह है कि भोजपुरी सुपरस्टार की लोकप्रियता राजनीति में भी उतनी ही कारगर साबित होती है या नहीं.

जन सुराज की पहली सूची में 51 नाम

जन सुराज ने अपनी पहली सूची में कुल 51 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. इनमें गोपालगंज की भोरे सीट से प्रीति किन्नर, दरभंगा सदर से आर.के. मिश्रा, सहरसा शहर से किशोर मुन्ना, छपरा शहर से पूर्व एडीजी जेपी सिंह, इमामगंज से अजीत राम, कुम्हार से केसी सिन्हा, शेरघाटी से पवन किशोर और मांझी से वाईवी गिरी शामिल हैं.

यहां देखें जन सुराज उम्मीदवारों की पहली सूची:

वाल्मिकी नगर- डॉ. दृग नारायण प्रसाद

लौरिया-सुनील कुमार

हरसिद्धि (एससी)-अवधेश राम

ढाका- डॉ लाल बाबू प्रसाद

सुरसंड – उषा किरण

रून्नीसैदपुर- विजय कुमार साह

बेनीपट्टी- मोहम्मद परवेज़ आलम

निर्मली- राम प्रवेश कुमार यादव

सिकटी-राघिब बब्लू

कोचाधामन – अबू अफ्फान फारूकी

अमौर-अफरोज आलम

बायसी- मोहम्मद शाहनवाज आलम

प्राणपुर- कुणाल निषाद उर्फ ​​सोनू सिंह

आलमनगर-सुबोध कुमार सुमन

सहरसा- किशोर कुमार

सिमरी बख्तियारपुर-सुरेंद्र यादव

महिषी-शमीम अख्तर

दरभंगा ग्रामीण-शोएब खान

दरभंगा-आर.के. मिश्रा

कोटि- बिल्लू साहनी

मीनापुर-तेज नारायण सहनी

मुजफ्फरपुर- डॉ. अमित कुमार दास

गोपालगंज-डॉ शशि शेखर सिन्हा

भोरे (एससी)-प्रीति किन्नर

रघुनाथपुर-राहुल कीर्ति सिन्हा

दरौंधा-सत्येंद्र कुमार यादव

मांझी – यदुवंश गिरी

बनियापुर – श्रवण कुमार महतो

छपरा-जय प्रकाश सिंह

परसा – मुसाहब महतो

सोनपुर-चंदन लाल मेहता

कल्याणपुर (एससी)- राम बालक पासवान

मोरवा- जागृति ठाकुर

मथियानी – डॉ अरुण कुमार

बेगुसराय-सुरेन्द्र कुमार सहनी

खगड़िया-जयंती पटेल

बेलदौर – गजेन्द्र कुमार सिंह (निषाद)

परबत्ता – विनय कुमार वरुण

पीरपैंती (एससी)-घनश्याम दास

बेलहर-ब्रज किशोर पंडित

अष्टावां-लता सिंह

बिहारशरीफ-दिनेश कुमार

नालन्दा- कुमारी पूनम सिन्हा

कुम्हरार – के.सी. सिन्हा

आरा- डॉ विजय कुमार गुप्ता

चेनारी (एससी) – नेहा कुमारी (नटराज)

करगहर-रितेश रंजन (पांडेय)

गोह – सीता राम दुखारी

नबीनगर-अर्चना चंद्रा

इमामगंज (एससी)- डॉ अजीत कुमार

बोधगया (एससी)-लक्ष्मण मांझी

