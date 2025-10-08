बिहार में BJP किसे देगी टिकट, किसका होगा पत्ता साफ? बन गई लिस्ट, जानिए कब होगा एलान!
By: Ashish Rai | Published: October 8, 2025 8:09:05 PM IST

Bihar BJP
Bihar BJP

Bihar BJP: भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पटना में हुई जिसमें 110 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची पर विचार-विमर्श किया गया. बताया जा रहा है कि प्रदेश समिति ने संभावित सूची पर अंतिम निर्णय ले लिया है. अब यह सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी, जहाँ अंतिम मुहर लगेगी। चुनाव समिति की बैठक चार घंटे से ज़्यादा समय तक चली. बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने की.

Bihar Election: बिहार चुनाव में किसकी तरफ भूमिहार समाज? सवर्णों में सबसे ज्यादा हैं गरीब, क्या होंगे इनके मुद्दे

बैठक में कौन-कौन मौजूद थे?

बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे. संगठन महामंत्री विनोद तावड़े, दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे. ज्ञातव्य है कि भाजपा ने 2020 के चुनाव में 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था. बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि वे हर सीट पर मज़बूत उम्मीदवार उतारेंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव समिति की बैठक लगातार दूसरे दिन भी जारी रही.

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

बैठक के बाद, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा चल रही है. जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी. सीटों की संख्या के साथ जानकारी दी जाएगी. इससे पहले, भाजपा चुनाव समिति की दो दिवसीय बैठक हुई, जिसमें मौजूदा सीटों पर चर्चा हुई. 125 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई.

सबसे पहले, भाजपा ने उन सीटों पर चर्चा की जहाँ उसके मौजूदा विधायक हैं. इस संदर्भ में, पिछले पाँच वर्षों में क्षेत्र में भाजपा विधायक की छवि पर जिला कोर कमेटी की राय पर भी चर्चा हुई. गौरतलब है कि वर्तमान में भाजपा के 80 विधायक हैं. 2020 में, भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 पर जीत हासिल की.

बिहार चुनाव: महागठबंधन को बड़ा झटका, RJD और कांग्रेस के विधायक का इस्तीफा, ये नेता भी होंगे BJP में शामिल

