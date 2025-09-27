Bihar Chunav 2025: अमित शाह ने दिया जीत का मंत्र, Triple ‘M’ के सहारे बीजेपी जीतेगी 225 सीट

Amit Shah Bihar Visit: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. भाजपा भी कमर कसकर चुनाव की तैयारी में जुट गई है. अमित शाह (Amit Shah) बिहार के नेताओं के साथ बंद कमरे में लगातार बैठक कर रहे हैं. सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक हर मुद्दों पर चर्चा हो रही है. जानकारी सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार यानी आज (27 सितंबर, 2025) को समस्तीपुर के सराय रंजीत स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर, बेगूसराय और खगड़िया समेत 8 जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

अमित शाह ने दिया जीत का मंत्र (Amit Shah revealed the secret to victory)

इस बीच, शुक्रवार को भाजपा के प्रवासी प्रभारी प्रतिनिधियों की बैठक में अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का नया मंत्र दिया – ‘ट्रिपल एम’: महिला, मोदी और मंदिर. उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार का दिल होती हैं. हर महिला से मिलें और उन्हें भाजपा और एनडीए के कामों के बारे में बताएं. पटना में भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) में हमारा लक्ष्य 225 सीटें जीतना है. इसके लिए हमें हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 225 लोगों से मिलना होगा. लोगों से मिलें, उनकी बात सुनें और अपना संदेश दें. जाति, धर्म या विचारधारा की परवाह किए बिना लोगों से जुड़ें. हमारा एकमात्र लक्ष्य हर हाल में 225 सीटें जीतना है.

समस्तीपुर में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा (Discussions underway in Samastipur regarding candidate names)

समस्तीपुर में भाजपा के दक्षिणी क्षेत्र के जिलाध्यक्ष शशिधर झा ने कहा कि बैठक में अमित शाह विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे. बैठक इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही है. प्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है. मुख्य नेता मंच पर रहेंगे. आम पार्टी सदस्यों को प्रवेश नहीं मिलेगा. अमित शाह का हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग कॉलेज से थोड़ी दूरी पर नारहोगिया में उतरेगा. वहां एक हेलीपैड बनाया गया है. कार्यक्रम के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. कई जगहों पर पुलिस तैनात की गई है. बैठक के बाद अमित शाह अररिया जाएंगे, जहां वे सीमांचल क्षेत्र के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.

अररिया में भी बैठक (A meeting will also be held in Araria)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कोसी-सीमांचल और अंग क्षेत्र के 10 जिलों के भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे. लगभग 49 विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे. दो घंटे की बैठक के बाद शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पटना में बीजेपी कार्यालय में एक बैठक के लिए पहुंचे.

यह भी पढ़ें :-

Tej Pratap के पोस्टर में ‘नारायण’ और ‘ठाकुर’ की एंट्री, कर दिया ‘भगवान’ को गायब!