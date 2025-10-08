वो बड़े नरसंहार…जिसे दहल उठा था बिहार, लालू-राबड़ी राज में ठोकी थी आखिरी कील, जानिए
Bihar assembly election 2025: ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते चंदन सिंह के 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने के साथ ही बिहार की राजनीति गरमा गई है. ब्रह्मेश्वर मुखिया और नरसंहारों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. आइए 1990 के दशक में बिहार में हुए पाँच बड़े नरसंहारों पर एक नज़र डालते हैं.

By: Ashish Rai | Published: October 8, 2025 4:03:57 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते चंदन सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान किया है. वह बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. चंदन के इस ऐलान ने एक बार फिर रणवीर सेना को सुर्खियों में ला दिया है.

ब्रह्मेश्वर मुखिया के पोते चंदन सिंह के 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने के साथ ही बिहार की राजनीति गरमा गई है. ब्रह्मेश्वर मुखिया और नरसंहारों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. आइए 1990 के दशक में बिहार में हुए पाँच बड़े नरसंहारों पर एक नज़र डालते हैं.

बिहार में बड़े नरसंहार कब हुए?

1- बथानी टोला नरसंहार- 1996 में, रणवीर सेना ने भोजपुर ज़िले में 21 दलितों की नृशंस हत्या कर दी थी. ज़्यादातर पीड़ित महिलाएँ और बच्चे थे। यह घटना लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुई थी और इसे उनके सामाजिक न्याय के दावों पर एक बड़ा धब्बा माना गया था.

2- लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार- 1997 में, रणवीर सेना ने जहानाबाद ज़िले में 27 महिलाओं और 16 बच्चों सहित 58 दलितों की नृशंस हत्या कर दी थी. उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और राजद सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा था.

3- शंकर बिगहा नरसंहार- 1999 में, जहानाबाद में 23 दलितों की हत्या कर दी गई थी. इस बार भी रणवीर सेना पर हत्या का आरोप लगा.राबड़ी देवी की सरकार पर अपराधियों को सज़ा न देने का आरोप लगा। बाद में, मुकदमों के दौरान, कई मामलों में दोषियों को बरी कर दिया गया.

4- बारा नरसंहार- 1992 में गया ज़िले में 35 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें ज़्यादातर दलित थे. ये हत्याएँ माओवादियों द्वारा की गईं और राजद शासन के दौरान क़ानून-व्यवस्था की विफलता का एक और उदाहरण मानी गईं.

5- 16 जून 2000 को औरंगाबाद के मियाँपुर नरसंहार में 34 दलित और अति पिछड़े लोग मारे गए. यह नरसंहार भी ज़मीन विवाद और माओवादी गतिविधियों के प्रतिशोध में हुआ था. ज़्यादातर पीड़ित दलित मज़दूर थे. इस घटना ने राबड़ी सरकार की नाकामियों को एक बार फिर उजागर कर दिया था.

