बिहार चुनाव से पहले CM Nitish ने खोल दिया खजाना, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का बढ़ा मानदेय

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) से पहले मुख्यमंत्री नीतीश सरकार (CM Nitish Kumar) ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इसको लेकर जानकारी दी है। अपने इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी भूमिका का सम्मान करते हुए हमने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ा (Salary of Anganwadi worker-assistant increased)

सीएम ने कहा कि अब विभाग को आंगनबाड़ी सेविका (Anganwadi worker) का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका (Anganwadi assistant) का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये करने का निर्देश दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे अपने पोस्ट में लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हमने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और इसके लिए समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका

आपको जानकारी के लिए बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों तक ये सेवाएं पहुंचाने में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा और एकीकृत बाल विकास सेवाओं में और सुधार होगा।

कितने कर्मियों को मिलेगा लाभ?

वर्तमान समय में बिहार में करीब 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 1.05 लाख केंद्रों पर आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा, 10 हजार सेविकाओं और सहायिकाओं को विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों से टैग किया गया है। नई घोषणा के तहत 2.10 लाख सेविकाओं और सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। बता दें कि पिछले साल भी राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि की थी। पिछले साल की गई वृद्धि के बारे में बताया गया कि उस समय आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5950 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर सात हजार रुपये कर दिया गया था।

कौन-कौन सी घोषणाएं हुईं?

बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख़्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक कई घोषणाएं कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने स्वरोजगार करने के लिए प्रत्येक परिवार की महिला को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। चुनाव को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कई लोकलुभावन घोषणाएं की हैं। बिहार में 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है।

यह भी पढ़ें :-