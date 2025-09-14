Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वार शुरू, RJD ने ‘डबल इंजन’ सरकार पर बोला बड़ा हमला

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कभी हो सकता है. लेकिन उससे पहले प्रदेश में पोस्ट वार जारी है. लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तरफ से एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं. राजद के नए पोस्टर में वादों के बावजूद बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार की कमी के लिए “डबल इंजन” सरकार (राज्य और केंद्र दोनों पर शासन करने वाली एक ही पार्टी का संदर्भ) की आलोचना की गई है.

पोस्टर के टॉप पर बड़े आकार में लिखा है कि ‘डबल इंजन की सरकार है फिर भी फैक्ट्रीयों की हाहाकार है के युवा बेरोजगार है इसी लिए बिहार के युवा बेरोजगार है’.

डबल इंजन सरकार की आलोचना

राजद के इस पोस्टर में सीधे तौर पर “डबल इंजन” सरकार की प्रभावशीलता को चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इसकी मौजूदगी के बावजूद, कारखाने संघर्ष कर रहे हैं, और बिहार में युवा बेरोजगार हैं.

गुजरात और बिहार के बीच अंतर

इसके अलावा इसमें गुजरात से भी तुलना कि गई है, जिसमें बताया गया है कि औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे (सड़क, कपड़ा पार्क) और निवेश के मामले में बिहार और गुजरात के बीच भारी अंतर है, तथा सरकार पर गुजरात को तरजीह देने का आरोप लगाया गया है.

पोस्टर में विशिष्ट मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे निवेश शिखर सम्मेलनों के दौरान बिहार के लिए समझौता ज्ञापनों का अभाव, गुजरात के फाफड़ा की तुलना में बिहार के मखाना पर अधिक जीएसटी, तथा रीगा चीनी मिल जैसे उद्योगों के संबंध में अधूरे वादे. इसके अलावा पोस्टर में सरकार के राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठाया गया है. और सवाल पूछा गया है कि ‘देश की संपत्ति बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है?’

243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे – तेजस्वी

मुजफ्फरपुर के कांटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वे राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. जाहिर है बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही तेजस्वी यादव ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है.

