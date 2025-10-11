बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय
Home > Chunav > बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय

बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय

Asaduddin Owaisi: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन द्वारा खारिज किए जाने के बाद, एआईएमआईएम ने शनिवार को कहा कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है.

By: Ashish Rai | Published: October 11, 2025 5:40:24 PM IST

Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi

Bihar chunav 2025: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन द्वारा खारिज किए जाने के बाद, एआईएमआईएम ने शनिवार को कहा कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. जो पिछले चुनावों में लड़ी गई सीटों की संख्या से पाँच गुना ज़्यादा है.

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दावा किया कि उसका उद्देश्य बिहार में एक “तीसरा विकल्प” तैयार करना है, जहाँ वर्षों से राजनीति भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस-राजद गठबंधन के इर्द-गिर्द घूमती रही है. समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, “हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एनडीए और ‘महागठबंधन’ दोनों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.”

Bihar की वह विधानसभा सीट जहां Indira Gandhi की हुई थी एंट्री, नतीजों ने देशभर को कर दिया था हैरान

तीसरा विकल्प बनने का दावा

उन्होंने यह भी दावा किया कि ‘महागठबंधन’, जिसने 2020 में एआईएमआईएम पर धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाया था, अब ऐसा नहीं कर सकता. ‘यह अब सर्वविदित है कि मैंने (राजद अध्यक्ष) लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया.’

उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा. हाँ, हम तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से भी बातचीत कर रहे हैं. एआईएमआईएम नेता ने कहा, ‘कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।” 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी.’

2020 में इन दलों के साथ हुआ था गठबंधन

एआईएमआईएम ने 2020 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली अब भंग हो चुकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था. बाद में कुशवाहा ने एक नया संगठन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बनाया और एनडीए में शामिल हो गए. पिछले विधानसभा चुनाव में, एआईएमआईएम ने पाँच सीटें जीती थीं और माना जाता है कि उसने कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में राजद, कांग्रेस और वाम गठबंधन को नुकसान पहुँचाया था.

हालांकि, 2022 में, एआईएमआईएम के चार विधायक राजद में शामिल हो गए. इमाम, जो पहले राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू में रह चुके हैं, अब एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक हैं.

मुस्लिम मतदाताओं पर नज़र

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, एआईएमआईएम बिहार के उस क्षेत्र पर नज़र गड़ाए हुए है जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं. उनकी संख्या कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत से भी कम है, फिर भी उन्हें राज्य विधानसभा में कभी भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है. पिछले महीने, ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया और किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे ज़िलों का चार दिन तक दौरा किया, जहाँ अल्पसंख्यकों की अच्छी-खासी आबादी है.

ओवैसी जहाँ राजद, जदयू और कांग्रेस पर मुसलमानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते रहे हैं, वहीं उन पर यह पार्टियां ‘भाजपा की बी टीम’ होने का आरोप लगाती हैं.

Gold-Silver Price Today: सिर्फ सोना नहीं, चांदी के दाम में भी आया जोरदार उछाल, क्या है तेजी की वजह, जानें रेट

Tags: aimim bihar electionsAsaduddin Owaisibihar chunav 2025biharelectionnewsindia alliancethird front bihar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय
बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय
बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय
बिहार में बड़ा खेल करेंगे ओवैसी! किया ऐसा प्लान, तेजस्वी-राहुल की टेंशन बढ़ना तय