Prashant Kishor: 38 या 40 जिले? प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कहा कि जमकर हुए ट्रोल, पप्पू यादव ने तो हद ही पार कर दी

Prashant Kishor: बिहार में अब कितने ज़िले हैं, इसे लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के 40 ज़िलों के नाम नहीं पता होंगे। जैसे ही पीके ने यह बयान दिया और मीडिया में खबर आई, लोग भी सोचने लगे कि 38 ज़िलों वाले राज्य में 40 ज़िले कैसे? जब लोगों ने प्रशांत किशोर को ट्रोल करना शुरू किया, तो पार्टी ने मंगलवार (19 अगस्त, 2025) को सफाई दी।

प्रशांत किशोर के बयान पर बवाल मचने के बाद पार्टी ने दी सफाई

इस पूरे मामले में जन सुराज पार्टी के एक्स हैंडल से कहा गया कि बिहार में 38 ज़िलों के साथ-साथ बगहा और नवगछिया दो और ज़िले हैं, जिन्हें पुलिस ज़िला कहा जाता है! जन सुराज की तरफ़ से जवाब आते ही यूज़र्स ने भी मजे लेने शुरू कर दिए। एक यूज़र ने जवाब दिया, “सुनो, ज़िलों की बात आती है तो जवाब 38 ही होगा। इधर-उधर से जोड़-तोड़ करके सरकार बना ली जाती है। सच्चाई नहीं बदलती।”

सांसद पप्पू यादव ने भी किया हमला

38 और 40 ज़िलों का विवाद इतना बढ़ गया कि सांसद पप्पू यादव भी इसमें कूद पड़े। मंगलवार शाम पप्पू यादव ने अपने x हैंडल से इस संबंध में लिखा, “बिहार में सिर्फ़ 38 ज़िले हैं, फिर बिहार में शराबबंदी है, कोई पीके ने दो ज़िले और कैसे बना दिए, क्या वाकई नीतीश जी का कोई बस नहीं है? उनके स्वघोषित वारिस पीके ने शराबबंदी के दौरान भी बिहार में चालीस ज़िले बना दिया!”

