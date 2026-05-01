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Balrampur news: बलरामपुर जिला अस्पताल में दर्दनाक घटना, इलाज के दौरान छत से गिरकर महिला की मौत

Balrampur news: बलरामपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला कलेश्वरी की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. देर रात वह बिस्तर से गायब मिलीं और बाद में नीचे घायल अवस्था में पाई गईं. इलाज के दौरान अंबिकापुर ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 2:10:29 PM IST

इलाज के दौरान महिला छत से गिरी, मौत
इलाज के दौरान महिला छत से गिरी, मौत


Balrampur news: बलरामपुर जिला अस्पताल में इलाज करा रही एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान ग्राम सेंदुर निवासी कलेश्वरी (पति रामधनी, उम्र लगभग 50 वर्ष) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पेट दर्द और बुखार की शिकायत के बाद 27 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा था.

देर रात अचानक गायब हुई महिला

बीती रात करीब 12:30 बजे महिला के पति रामधनी और बेटी मंजू सिंह की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कलेश्वरी अपने बिस्तर पर नहीं थीं. परिजनों ने अस्पताल के बाथरूम और अन्य कमरों में उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, जिससे परिजनों में घबराहट फैल गई. इसके बाद जब परिजनों ने नीचे जाकर खोजबीन की, तो महिला अस्पताल की छत से नीचे गिरी हुई गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलीं. उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने अंबिकापुर रेफर कर दिया.

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रास्ते में हुई मौत, परिजनों में आक्रोश

इलाज के लिए अंबिकापुर ले जाते समय रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं. घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. सिविल सर्जन डॉ. शशांक गुप्ता ने बताया कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच कराई जा रही है. फिलहाल मामले को संदिग्ध मानते हुए सभी पहलुओं पर जांच जारी है.

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Tags: balrampur hospital incidentwoman falls from hospital roof
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