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Chhatisgarh Crime: खूबसूरत युवती को देखकर मचल गया 3 युवकों का दिल, 15 मिनट में कर दी लड़की की जिंदगी खराब, कई घंटों बाद आया होश

आरोप है कि 3 अज्ञात ट्रक ड्राइवरों ने इस घटना को अंजाम दिया है. मामला इतना संगीन था कि आसपास के इलाकों में इसे सुनकर हड़कंप मच गया है. हालांकि, यह मामला अब पुलिस के संज्ञान में पहुंच चुका है.

By: Kunal Mishra | Published: July 20, 2026 4:51:30 PM IST

Chhatisgarh Crime: खूबसूरत युवती को देखकर मचल गया 3 युवकों का दिल, 15 मिनट में कर दी लड़की की जिंदगी खराब, कई घंटों बाद आया होश


Chhatisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जो आपको शर्मसार कर देगी. दरअसल, जिले में रहने वाली एक महिला का 3 लोगों ने अपहरण कर लिया. आरोप है कि 3 युवकों ने महिला को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता बालोद-दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग स्थित पर्यावरण पार्क के पास बेसुध अवस्था में मिली. जानकारी के मुताबिक वारदात होने के बाद डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

आरोप है कि 3 अज्ञात ट्रक ड्राइवरों ने इस घटना को अंजाम दिया है. मामला इतना संगीन था कि आसपास के इलाकों में इसे सुनकर हड़कंप मच गया है. हालांकि, यह मामला अब पुलिस के संज्ञान में पहुंच चुका है. 

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पुलिस ने किया माला दर्ज 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है. माना जा रहा है कि यह पूरा मामला पर्यावरण पार्क के पास हुआ है. पुलिस ने महिला से पूछताछ की हैस, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस घटना के आरोपियों को जल्दी हर गिरफ्तार किया जा सकता है. 

Tags: Chhatisgarh Crime
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