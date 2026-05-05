Home > छत्तीसगढ़ > Dongargarh Wild Boar Attack: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर का हमला, 10 घायल; गांव में दहशत का माहौल

Dongargarh Wild Boar Attack: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर का हमला, 10 घायल; गांव में दहशत का माहौल

Dongargarh Wild Boar Attack: डोंगरगढ़ ब्लॉक के कोहलाकसा गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर ने हमला किया, लगभग 10 लोग घायल हुए, गांव में दहशत फैल गई.

By: Preeti Rajput | Published: May 5, 2026 1:04:12 PM IST

डोंगरगढ़ ब्लॉक के कोहलाकसा गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर ने हमला किया.
डोंगरगढ़ ब्लॉक के कोहलाकसा गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर ने हमला किया.


Dongargarh Wild Boar Attack: डोंगरगढ़ ब्लॉक के एलबी नगर क्षेत्र के कोहलाकसा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तड़के सुबह तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सुवर ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में करीब 10 ग्रामीण घायल हो गए, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

तेंदूपत्ता तोड़ने गए थे गांववालें 

बताया जा रहा है कि ग्रामीण रोज की तरह सुबह जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गए थे, तभी अचानक जंगली सुवर ने हमला कर दिया. हमले में 5 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया है.

You Might Be Interested In

10 ग्रामीण हुए घायल 

घायलों में कोहलाकसा निवासी फूलबाई को सीने और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं. अन्य घायलों का इलाज जारी है. घटना के बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है और लोग जंगल जाने से कतरा रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. फिलहाल वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: chhattisgarh newsDongargarh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026
Dongargarh Wild Boar Attack: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर का हमला, 10 घायल; गांव में दहशत का माहौल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dongargarh Wild Boar Attack: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर का हमला, 10 घायल; गांव में दहशत का माहौल
Dongargarh Wild Boar Attack: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर का हमला, 10 घायल; गांव में दहशत का माहौल
Dongargarh Wild Boar Attack: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर का हमला, 10 घायल; गांव में दहशत का माहौल
Dongargarh Wild Boar Attack: तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सूअर का हमला, 10 घायल; गांव में दहशत का माहौल