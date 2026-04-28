PM Awas Yojana: चार साल से अधूरा सपना, पीएम आवास नहीं मिला; खुद बना रहा कच्चा

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर पाने की उम्मीद लगाए एक गरीब परिवार पिछले चार वर्षों से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक उसे योजना का लाभ नहीं मिल सका. मजबूरी में परिवार अब आधी ईंट और सीमेंट की जगह मिट्टी का सहारा लेकर अपना आशियाना तैयार कर रहा है. मामला मरवाही जनपद पंचायत के सेखवा गांव का है. यहां रहने वाले 40 वर्षीय दिनेश सिंह गोड़ मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. उनकी पत्नी कान्तु बाई और बच्चे आज भी जर्जर कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं.

कच्चा घर पूरी तरह से जर्जर

दिनेश सिंह गोड़ का कच्चा घर अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है. मकान की दीवारें कमजोर पड़ गई हैं और छत भी टूटने लगी है. ऐसे में उन्होंने मजबूरीवश आधी ईंट और मिट्टी से नया घर बनाना शुरू कर दिया है. सीमेंट खरीदने की आर्थिक स्थिति न होने के कारण वे मिट्टी से ही ईंटों की जोड़ाई कर रहे हैं, ताकि किसी तरह परिवार को सुरक्षित छत मिल सके.

नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ

दिनेश बताते हैं, “चार साल से पीएम आवास का इंतजार कर रहा हूं. कई बार आवेदन दे चुका हूं. पंचायत से सर्वे भी हो चुका है, लेकिन आज तक आवास नहीं मिला. गांव में कई लोगों को लाभ मिल गया, लेकिन मेरा नाम अब तक सूची में नहीं आया. अब बरसात की चिंता सताने लगी है.” उन्होंने कहा कि उनका मौजूदा कच्चा मकान जगह-जगह से टूट चुका है. बल्ली और खप्परेल भी जर्जर हो गए हैं. बरसात के मौसम में परिवार के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित

दिनेश को अब सुशासन तिहार से उम्मीद है. उनका कहना है, “इस बार फिर आवेदन करूंगा. उम्मीद है कि सरकार हमारी भी सुनेगी और हमें पक्का घर मिलेगा.” वहीं, जनपद पंचायत की आवास शाखा के प्रभारी ने बताया कि पीएम आवास योजना 2.0 के तहत सर्वे कराया गया है. शासन से लक्ष्य प्राप्त होते ही पात्र परिवार को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किया जाएगा. सरकार भले ही हर गरीब को पक्का मकान देने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी कई जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस परिवार की सुध कब लेता है.