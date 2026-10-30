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Chhattisgarh: चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम साय से बात, हरसंभव मदद का दिया भरोसा

Chhattisgarh News: सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि चक्रवात अर्नब के प्रभाव से प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक कहीं से भी बाढ़ की स्थिति अथवा जन हानि की सूचना नहीं है. राज्य सरकार स्थिति पर सतत निगरानी रख रही है और किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क है.

By: Hasnain Alam | Published: October 30, 2026 3:49:40 PM IST

सीएम विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ के हालात से कराया अवगत
सीएम विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ के हालात से कराया अवगत


Chhattisgarh News: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से दूरभाष पर चर्चा कर चक्रवात ‘अर्नब’ के मद्देनजर छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री साय ने उन्हें प्रदेश में बारिश और उससे उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराया.

सीएम ने कहा कि चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक कहीं से भी बाढ़ की स्थिति अथवा जन हानि की सूचना नहीं है. राज्य सरकार स्थिति पर सतत निगरानी रख रही है और किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क है.

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मुख्यमंत्री ने हरसंभव सहायता का आश्वासन देने के लिए जताया आभार

उन्होंने चक्रवात से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के समन्वय से आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जा सकें.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चक्रवात की स्थिति की जानकारी ली है. उन्होंने प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया है.

Tags: amit shahchhattisgarh newsVishnu Deo Sai
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