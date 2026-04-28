Road Accident in Korba: कोरबा में दर्दनाक हादसा, शादी से लौट रहे परिवार की कार हाइवा से टकराई; मासूम समेत 3 की मौत

Road Accident in Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. फरसवानी टोल नाका के पास हुए इस भीषण दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें ढाई साल का मासूम बच्चा भी शामिल है.

शादी समारोह से लौट रहा शादी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था. इसी दौरान फरसवानी टोल नाका के पास कार अनियंत्रित हो गई. पहले कार डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़ी कोयले से लदी हाइवा भारी वाहन से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

तीन लोगों की चली गई जान

इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जान चली गई जिनका विवरण मोंगरा सोनी (45 वर्ष)देवेन्द्र सोनी (22 वर्ष)प्रियांश (ढाई वर्षीय मासूम) है ,हादसे में कार सवार तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया

घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए चांपा ले जाया गया. देवेन्द्र सोनी को जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया था, जबकि मोंगरा सोनी और मासूम प्रियांश के शवों को बीडीएम अस्पताल चांपा की मर्चुरी में रखा गया है. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है.

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