मरही माता मंदिर दर्शन करने पहुंचे धुर्व परिवार के चार मासूम उफनते नाले में बहे – तीन के शव बरामद, एक अब भी लापता

जंगल में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान में थे , तेज बहाव के कारण लापता युवक की तलाश में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 26, 2025 11:12:00 IST

बिलासपुर से रिपोर्ट: जीपीएम जिले की सीमा से लगे बिलासपुर जिले के भनवारटक स्थित प्रसिद्ध मरही माता मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे बलौदाबाज़ार जिले के  धुर्व परिवार पर रविवार को दुखद हादसा हो गया। मंदिर दर्शन के दौरान अचानक तेज बारिश से उफनते नाले में परिवार के चार बच्चे बह गए।स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर तीन बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में गौरी धुर्व (13), निशांत धुर्व (5) और मुस्कान धुर्व (13) शामिल हैं। वहीं चौथा बच्चा बलराम धुर्व (13) अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है।
ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आई बारिश से नाला उफान पर आ गया, जिसका अंदाजा न लग पाने से यह दर्दनाक घटना घटी,घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है।

तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान

बलौदाबाजार के बिटकुली गांव में रहने वाला ध्रुव परिवार बस लेकर मरहीमाता मंदिर दर्शन कर वापिस लौट रहा था जंगल में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान में थे । पुल के ऊपर पानी बहता देख बस ड्राइवर ने सभी यात्रियों से पैदल नाला पार करने को कहा उसी दौरान यह हादसा हो गया और एक परिवार के 11 लोग बहने लगे जिसके कारण चीख पुकार मच गई । और परिवार के लोगों ने नाले में छलांग लगाकर कुछ लोगों की जान बचाई।

एसडीआरएफ की टीम सुबह मौके पर पहुंच रेस्क्यू में जुटी

लोगों को बहते देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी देर शाम हुए इस हादसे की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम सुबह मौके पर पहुंच रेस्क्यू में जुटी हुई है । इस हादसे में तीन बच्चों की दुखद मौत हो गई है वही एक लापता युवक की तलाश अभी भी जारी है । पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रुक रुक कर बारिश और तेज बहाव के कारण लापता युवक की तलाश में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।
मिली जानकारी के अनुसार लापता युवक बलराम का शव बरामद कर लिया गया है। अपनी बच्ची को बचाने केलिए  तेज बहाव में कूद गए थे पिता बलराम लेकिन प्रयाश के वबजूद भी बच्ची को बचाने में में वो असफल रहे।एसडीआरएफ की टीम ने मसकत करने के बाद शव को पुनः प्राप्त कर लिया है।
